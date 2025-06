Applaus für Hochdahl. – Foto: Maik Beiler

Legenden bei Rhenanias Jubiläum Mit einem Traditionsspiel gegen Fortuna Düsseldorf und einem Wiedersehen mit Helden von einst beging der SC Hochdahl seine Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen. Am Sportplatz an der Grünstraße wurde viel gelacht und geklönt. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Rhenania H.

Selbst auf Torejagd ging er zwar am Samstagnachmittag nicht. Streng genommen wäre sein legeres offenes Schuhwerk dafür auch nicht ganz das richtige gewesen. Aber wenigstens zum Anstoß für das Spiel zwischen den „Allstars“ des SC Rhenania Hochdahl und der Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf kam Hochdahls Stürmerlegende Wolfgang Blossey unter dem Beifall des Publikums standesgemäß zum Mittelkreis.

Denn schließlich zählte die Partie zu den Höhepunkten der 100-Jahr-Feier des Klubs. Und was wäre eine solche ohne prägende Figuren? Zu denen zählt Blossey ohne Frage, gehörte er doch zu den Leistungsträgern jener Mannschaft, die in den Jahren 1979 und 1980 den Durchmarsch von der Kreisliga A bis in die Landesliga schaffte. „Wir hatten damals 700 bis 800 Zuschauer“, erinnerte sich der inzwischen 66-jährige Blossey, dessen ältere Brüder Manfred und Erhard ebenfalls erfolgreich die Fußballschuhe für Rhenania schnürten, am Rande der Feier. Die Geschichte des Vereins zeichnet die Chronik nach, die für die Besucher des Festes am Einlass bereit lag: 1925, so geht daraus hervor, hob eine Gruppe Sportbegeisterter im Dachzimmer von Haus Kemperdick 24 bei Alfred Bertram den SC Rhenania Kemperdick aus der Taufe und wählte Hennes Maaßen zum ersten Vorsitzenden. Tags drauf kaufte man Trikots und schloss sich dem BV Erkrath an. Eine äußerst familiäre Angelegenheit war der junge Spielbetrieb in den 1930er Jahren – gingen doch sage und schreibe elf Brüder der Familie Münze für die Hochdahler Kicker auf den Platz. Legendär war auch die ursprüngliche Spielstätte am Kemperdick, die Berichten zufolge vor dem Anpfiff mitunter erst einmal von Kuhfladen befreit werden musste. Seinen heutigen Namen SC Rhenania Hochdahl 1925 trägt der Verein seit dem Jahr 1965. Fünf Jahre später ging die Damen-Mannschaft an den Start. Und auch für die Herren folgten die goldenen Jahre der Vereins-Historie, die Zeitungsausschnitte in der Chronik belegen.

Eine tolle Zeit Spezielle Dokumente zog während der Feier auch Herbert Bander aus seiner Tasche: seinen Mitgliedsausweis aus dem Jahr 1952 und schwarz-weiße Mannschaftsfotos aus früheren Jahren. „Wir hatten eine gute Kameradschaft“, schwärmte er von seiner Zeit als Fußballer bei den Rhenanen. Später verschrieb er sich der Leichtathletik – und legte jüngst mit 86 Jahren einmal mehr das Sportabzeichen ab. „Ich freue mich, dass der Verein auch im Nachwuchs so gut aufgestellt ist“, lobte er während des Festes. Im Zuge dessen traten am Sonntag auch die F- und E-Junioren der Gastgeber gegen Juniorenteams anderer Klubs aus der Region an. 19 Jugendteams des SC Rhenania nahmen zuletzt am Spielbetrieb des Kreises teil.