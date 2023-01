Legende Dahmani kehrt zu Fortuna Köln zurück - für die U23 Mittelrheinliga: Die U23 von Fortuna Köln verpflichtet mit Hamdi Dahmani eine Vereinslegende und setzt damit auch ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

Fortuna Köln hat eine Legende zurück in den Verein geholt: Der 35-jährige Hamdi Dahmani soll ab der Rückrunde die U23 des Regionalligisten beim ihrem Vorhaben, den Klassenerhalt in der Mittelrheinliga zu schaffen, unterstützen.

Dahmani kennt die Fortuna in- und auswendig. 2008 wechselte er von den Sportfreunden Troisdorf zum damaligen NRW-Ligisten. Dahmani spielte - inklusive eines einjährigen Abstechers zu Stadtrivale Viktoria Köln - bis 2019 für die Kölner. Mit ihm schaffte Fortuna den Aufstieg in die 3. Liga und spielte dort fünf Jahre am Stück. Insgesamt 332 Spiele macht Dahmani für seine Fortuna, damit ist er in der Liste der Rekordspieler auf dem vierten Platz.

"Transfer unterstreicht die Strahlkraft"

„Das ist ein Top-Transfer für uns. Hamdi hat im Laufe seiner Karriere in mehreren Traditionsvereinen gespielt. Er hat bei der Fortuna eine lange und erfolgreiche Vergangenheit. Ich bin froh, dass er jetzt Teil der U23 ist. Von ihm als Persönlichkeit und als Spieler wird die Mannschaft sicherlich profitieren. Er wird ein wenig Anlaufzeit brauchen, er wird sich aber sicher schnell in diesem bekannten Umfeld akklimatisieren. Dann werden wir alle große Freude an Hamdi haben. Dieser Transfer unterstreicht erneut die Strahlkraft und die Sympathie, die der Verein besitzt, ohne diese eine derartige Verpflichtung gar nicht möglich wäre“, sagt Trainer Bogdan Komorowski.

Und auch LZ-Leiter Timo Westendorf ist sicher sicher, dass die U23 der Fortuna auf mehreren Ebenen von Dahmani profitieren wird. "An ihm können sich die jungen Spieler in der Rückrunde orientieren und an seiner Seite auch weiterentwickeln. Hamdi wird die nächsten eineinhalb Jahre für die Fortuna aktiv sein. Für den Verein ist es wichtig, dass unsere Talente viel Spielpraxis in der Verbandsliga bekommen. Deshalb fördern wir dieses Projekt bestmöglich. Die U23 ist ein wichtiger Baustein im Leistungszentrum."

Die Fortuna hat als Tabellenelfter eine gute Ausgangssituation im Abstiegskampf und mit Dahmani nun eine echte offensive Verstärkung dazubekommen - auch im Hinblick darauf, dass Kapitän und Top-Stürmer Marvin Iskra sich im Winter verabschiedet hat.