Das war stark! Das war legendär! Nach Schlusspfiff feierte der Sportbund einfach mit! Eine Riesenaktion! – Foto: Ziegert

Legendäres Fußball-Fanfest in Traunstein! Resultat, vollkommen egal! Landesliga-Relegation - 2. Runde - Rückspiel: SB Chiemgau Traunstein bleibt nach zwei souveränen Auftritten in der Landesliga +++ FC Künzing-Fans liefern phänomenale Vorstellung ab

Der SB Chiemgau Traunstein bleibt der Landesliga erhalten. Der FC Künzing bleibt Bezirksligist. Darum aber ging's - drei Tage nach dem satten Hinspiel-0:4 - kein bisschen. Die Fans der Künzinger enternten den Jakob-Schaumaier-Sportpark und feuert ihr Team von Minute 1 an enthusiatisch an! Von den 380 Zuschauern waren rund 100 mit zwei Bussen aus Künzing mitgereist!

Das sucht seinesgleichen! Und sowas passiert im Amateurfußball viel zu selten. Der FC Künzing war bereits nach dem Hinspiel satt mit 0:4 geschlagen. Und reiste ohne jede Chance zum Gastspiel nach Traunstein. Und was macht Künzing!? Reist mit zwei Bussen an und reißt dem Sportbund die Bude ab! 🤩 Der Fansupport von Minute 1 an war absolut auf Anschlag. Jeder Aktion wurde beklatscht, auch die des Gegners! Und zum Schluss feierten die Traunsteiner Spieler einfach mit. Schließlich hatten die ja eigentlich was zu feiern. Auch nach Schlusspfiff.



Wobei, stimmt gar nicht: Der FC Künzing darf wirklich stolz sein auf diese klasse Spielzeit 2025/26. Mit insgesamt sechs Kreuzbandrissen, einigen weiteren, bitteren Ausfällen. Unter anderem konnte Goalgetter Chris Seidl nur ein halbes der vier Relegations-Matches bestreiten. Der FC Künzing, er musste immer wieder mit Spielern der 2. Mannschaft auffüllen. Auch heute! Im allerletzten Relegationsspiel musste Oldie Wolfgang Resch als Joker die Knochen hinhalten.



Der Künzinger Block stand wie eine Wand 90 Minuten hinter ihrer Mannschaft! – Foto: Ziegert



Und am Ende forderten die Künzinger Fans frenetisch mit Gesängen die Einwechslung von Ersatzkeeper Simon Zitzlsperger. Und - was soll man sagen - Coach Matthias Süß tat den Fans den Gefallen. Und: Resch hatte in Minute 80 'ne Topchance! Und Zitzlsperger - "der Hexer" - parierte gegen Karlo Jolić legendär (84.). „Das hat wirklich Spaß gemacht. Und war Werbung für den Amateursport“, so FCK-Coach Matthias Süß nach Schlusspfiff. Und ja genau: die Partie übrigens endete 2:1 für den Sportbund, der in beiden Duellen in allen Belangen überlegen war! Das allerdings war heute absolut zweitrangig!