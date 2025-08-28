Legen die Aufsteiger Miersdorf/Zeuthen und Stahl Brandenburg nach?

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Der 2. Spieltag der Brandenburgliga bringt packende Begegnungen: Ob die Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und BSG Stahl Brandenburg oder die ambitionierten Teams aus Sachsenhausen und Neuruppin – alle wollen ihre Position festigen. Für andere Vereine geht es bereits darum, den Fehlstart zu verhindern.

Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow geht mit einem Punkt aus dem 2:2 gegen Oranienburg in dieses Heimspiel. Zweimal traf David Nieland, rettete mit seinem späten Treffer in der Nachspielzeit einen Zähler. Gegner Brandenburger SC Süd 05 startete mit einem 1:0 gegen Altlüdersdorf erfolgreich in die Saison. Patrick Richter war kurz vor Schluss der Matchwinner. Beide Teams wollen nun nachlegen – Preußen will den ersten Dreier, während Süd den optimalen Start anpeilt. ---

Der 1. FC Frankfurt erkämpfte sich zum Auftakt ein 1:1 in Ludwigsfelde. Marcel Georgi sorgte nach dem Rückstand für den Ausgleich. Nun soll zu Hause der erste Saisonsieg her. Gegner Ahrensfelde musste sich im ersten Spiel knapp mit 1:2 gegen Sachsenhausen geschlagen geben. Alexander Eirich traf zwischenzeitlich zum Ausgleich, doch am Ende stand das Team mit leeren Händen da. Beide Mannschaften stehen schon unter Zugzwang, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. ---

Der TuS 1896 Sachsenhausen startete mit einem Heimsieg in die neue Saison. Der knappe 2:1-Erfolg bei Grün-Weiss Ahrensfelde, gesichert durch den späten Treffer von Jan-Paul Platte, gibt Selbstvertrauen. Nun wartet mit Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen ein Gegner, der zum Auftakt ein Ausrufezeichen setzte: Beim 4:1 gegen Fürstenwalde traf Moses Chuks Njoku doppelt. Es ist das Duell zweier Teams, die mit breiter Brust auf den Platz gehen werden. ---

Für den FSV Union Fürstenwalde verlief der Saisonstart mit dem 1:4 bei Miersdorf/Zeuthen ernüchternd. Nun soll zu Hause die Wiedergutmachung folgen. Gegner Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf erkämpfte sich am ersten Spieltag ein 1:1 gegen den Werderaner FC Viktoria. Alieu Badra Fatty brachte sein Team in Führung, Tobias Lietz glich später aus. Beide Mannschaften wollen nun den ersten Saisonsieg feiern, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen. ---

Die TSG Einheit Bernau unterlag zum Auftakt gegen Neuruppin knapp mit 1:2. Tom Gericke konnte den frühen Rückstand zwar verkürzen, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Gegner Werderaner FC Viktoria kam bei Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf zu einem 1:1, bei dem Tobias Lietz den Ausgleich erzielte. Für beide Teams ist das zweite Spiel die Chance, die ersten drei Punkte zu holen und den Druck zu verringern. ---

Der MSV 1919 Neuruppin feierte einen perfekten Start in die Saison. Der 2:1-Sieg in Bernau, abgesichert durch Tore von Rafael Conrado Prudente und Kevin Anderson Moreira Godinho, gibt Rückenwind. Der Oranienburger FC Eintracht hingegen musste sich im Heimspiel mit einem 2:2 gegen den BSC Preußen begnügen, obwohl Abdul-Hamid Saadaev und Jascha Seiche das Team zweimal in Führung gebracht hatten. Für beide Mannschaften geht es nun darum, ihre Ambitionen zu untermauern. ---

Der SV Altlüdersdorf erlebte zum Auftakt einen Rückschlag: Das knappe 0:1 beim Brandenburger SC Süd bedeutete einen Fehlstart, auch wenn die Leistung stimmte. Nun steht das Heimspiel gegen Germania Schöneiche an, das nach dem 2:3 gegen Stahl Brandenburg ebenfalls unter Druck steht. Lukas Bache und Moritz Borchardt trafen, konnten die Niederlage aber nicht verhindern. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um nicht früh in den Tabellenkeller abzurutschen. ---

