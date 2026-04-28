Leese dominiert – Heiligenfelde bleibt chancenlos

– Foto: Sascha Drenth

Frühe Gegentore bringen Heiligenfelde ins Hintertreffen. Zwar gelingt noch vor der Pause der Anschluss, doch Leese kontrolliert die Partie und entscheidet sie spät endgültig.

Trainer Pascal Witt fand klare Worte: „Es war eine verdiente Niederlage, die in der Höhe sogar noch zu niedrig ausgefallen ist. Jörn Wachtendorf hat uns von der 60. bis zur 80. Minute im Spiel gehalten und kurz vor der Nachspielzeit noch einen Elfmeter gehalten.“

Der SV Heiligenfelde hat beim TuS Leese 1912 eine 1:3-Niederlage hinnehmen müssen. Die Gastgeber bestimmten die Partie über weite Strecken, während Heiligenfelde nur phasenweise dagegenhalten konnte.

Bereits der Beginn verlief aus Sicht der Gäste ungünstig. „Angefangen hat das Spiel für uns überhaupt nicht gut. Wir sind schlecht reingekommen und bringen uns dann durch einen eigenen Fehler in Rückstand, indem wir genau in die Drucksituation spielen, die vorher klar besprochen war. Leese erkennt das gut und geht mit 1:0 in Führung“, erklärte Witt. Das Tor erzielte Jegerchwin Tero in der 19. Minute.

Nur wenig später erhöhte Jonas Haberland (24.) auf 2:0. „Beim zweiten Tor sind wir über mehrere Minuten überhaupt nicht in den Zweikämpfen. Leese spielt das gut aus, der Stürmer taucht frei vor unserem Torwart auf und macht das 2:0“, sagte Witt.

Heiligenfelde fand anschließend etwas besser ins Spiel und verkürzte durch Jan-Niklas Bahll (38.). „Danach kommen wir etwas besser ins Spiel und verkürzen durch eine Standardsituation auf 2:1.“

Bis zur Pause gestaltete sich die Partie ausgeglichener. „Ab diesem Zeitpunkt war das Spiel ausgeglichen. Mit dem Anschlusstreffer haben wir mehr gemacht, während Leese etwas weniger investiert hat.“

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel jedoch erneut zugunsten der Gastgeber. „Für die zweite Halbzeit war klar besprochen, dass Leese wieder mehr Druck machen wird und wir dagegenhalten müssen. Allerdings zeigt sich nach der Pause ein ähnliches Bild wie zu Beginn des Spiels: Wir machen zu wenig.“

Vor allem in der Schlussphase wurde die Überlegenheit Leeses deutlich. „Ab der 60. Minute war es dann am Ende ein klares Spiel für Leese“, so Witt. Den Schlusspunkt setzte erneut Jegerchwin Tero in der Nachspielzeit (90.+4).

Witts Fazit fiel eindeutig aus: „Wir gehen als verdienter Verlierer aus der Partie, und das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können.“

Mit der Niederlage bleibt der SV Heiligenfelde auf einem Abstiegsplatz, während sich der TuS Leese 1912 weiter im gesicherten Mittelfeld behauptet.

TuS Leese 1912 – SV Heiligenfelde 3:1

TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Jannik Hintz (81. Christian Stechmann), Tristan Runge (65. Lennart Rabe), Lukas Stahlhut, Dustin Meinking, Moritz Hunfeld (81. Juvan Haso), Jonas Haberland, Marcel Hatzenbiller, Alexander Kuznecov (73. Julius Kluge), Jegerchwin Tero - Trainer: Jörg Raake

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Mirko Labbus, Kevin Gibek, Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn, Marvin Godesberg, Lance Glander, Fredrik Raake (61. Luca Godesberg), Mika Malte Ulrich, Enno Beckmann (78. Maximilian Kelhar), Jan-Luca Sperling (70. Tim Paschek) - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

Schiedsrichter: Alexander Puchinger

Tore: 1:0 Jegerchwin Tero (19.), 2:0 Jonas Haberland (24.), 2:1 Jan-Niklas Bahll (38.), 3:1 Jegerchwin Tero (90.+4)