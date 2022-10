Tamara Böhm zieht ab zu ihrem ersten Treffer zur 2:0 Führung für den SV Leerstetten – Foto: Günther Perzl

Leerstetten siegt auch im Spitzenspiel

Auch am siebten Spieltag lassen die Fußballerinnen des SV Leerstetten nichts anbrennen. Im Gipfeltreffen gegen die bis dahin ebenfalls noch verlustpunktfreien Kickerinnen des Schwabthaler SV holen sie sich ihren nächsten Dreier. Nach einem spannenden und über weite Strecken hochklassigen Landesligaspiel behalten sie, auf ihrer Waldsportanlage, die Oberhand und siegen am Ende mit 3:2 (1:0). Beide Teams suchten sofort den Weg zum Tor. Während Leerstetten gleich zu Anfang mit hohen Bällen in den Strafraum für einige gefährliche Situationen sorgen konnte, musste Gästetrainer Georg Hoydem schon nach sechs Minuten Fiona Brendel durch Ronja Kohmann ersetzen. Nichts desto trotz kam Schwabthal zur ersten Großchance durch Marina Büttel. Ronja Hauck war bei ihrer Abwehraktion im Sechzehner ausgerutscht und machte so den Weg frei für Büttel, die aber die Kugel nicht an SVL-Keeperin Julia Müller vorbei brachte (17.). Die Heimelf musste in der Folge mehrfach auf der Hut sein, konnte aber, die insbesondere nach Eckbällen auftretende Torgefahr, stets erfolgreich wegverteidigen. Ihre eigenen Abschlüsse, wie Selina Perzls oder Annalena Herzogs Direktabnahmen (25./26.) waren noch zu ungenau. Bei Perzl machte dann, nach einem Sprint, der Oberschenkel nicht mehr mit (32.). Sie wurde durch Tina Gebhard ersetzt, die dann, kurz vor der Pause auch gleich zu einer Großchance kam.

Tina Gebhard kommt einen Schritt zu spät. – Foto: Günther Perzl

Nach einem Querpass von Herzog verpasste sie am langen Pfosten die Kugel nur um wenige Zentimeter, sonst hätte es zum ersten Mal geklingelt (43.). Als sich die gut 150 Zuschauer, bei leichtem Chancenplus für den SVL, schon auf ein Halbzeitremis eingestellt hatten, brachte SVL-Torjägerin Katrin Hauffenmeyer in der Nachspielzeit ihr Team doch noch mit 1:0 in Führung (45.+2). Ein Zuspiel von Herzog konnte sie zunächst nicht verwerten. Sie setzte jedoch nach und platzierte das Spielgerät unhaltbar diagonal ins lange Eck.

Katrin Hauffenmeyer auf dem Weg zum 1:0 – Foto: Günther Perzl

Schwabthal kam mit Elan aus der Kabine und wollte den Ausgleich. Sie spielten druckvoll nach vorne und schafften es, dass Büttel wieder alleine durch war. SVL-Keeperin Müller riskierte alles um ihr den Ball noch vom Fuß zu nehmen (55.). Leerstetten musste jetzt gut dagegen halten um die knappe Führung zu verteidigen und kam jetzt nicht mehr so oft in die Box wie noch vor der Pause. Für Katrin Graßler, die sich auf der Außenbahn aufgerieben hatte, kam Nadine Perlwitz (59.).Das 2:0 durch einen Distanzschuss von Tamara Böhm überraschte dann fast ein wenig (60.). Schwabthals Keeperin war fast noch dran, konnte die Kugel aber nicht mehr aus der Ecke kratzen. Wenn Tamara Loukas kurz darauf ihr Visier etwas besser eingestellt hätte, wäre wohl schon zu diesem Zeitpunkt die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeberinnen möglich gewesen. So aber prallte die Kugel vom langen Pfosten ins Feld zurück und Schwabthal nutzte kurz darauf einen Gegenangriff für den eigenen Anschlusstreffer durch Lisa Kestler Sie war über rechts durchgebrochen und vollendete ins kurze Eck zum 2:1 (64.). Schwabthal faste neuen Mut. Die Partie war jetzt völlig offen. Erst als T. Böhm mit einem unglaublichen Freistoßtor aus über 35 Metern in den Winkel zum 3:1 getroffen hatte (77.), schien die Luft raus zu sein.

Keine Chance für Keeperin Jaqueline Spindler beim Freistoß von Tammi Böhm. – Foto: Günther Perzl

Beide Mannschaften schöpften ihr Wechselkontingent jetzt aus. Schwabthals 3:2-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Svenja Meißner, nach einem unnötigen Querpass der Doppeltorschützin Böhm, war zwar ärgerlich, aber trotzdem nur noch Kosmetik (90.+3).