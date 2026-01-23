Leder rollt in der Dreifachturnhalle

JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 am Wochenende Ausrichter für fünf Qualifikationsturniere „Fussball total“ ist am kommenden Wochenende in der Further Dreifachturnhalle angesagt, denn die JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 ist Ausrichter für fünf Qualifikationsturniere um den Landratscup. Diese werden für den Organisator dieser Veranstaltung zweifelsohne eine große Herausforderung, die es zu bewältigen gibt. Doch die JFG Drei Wappen ist bekannt dafür, dass sie solche Aufgaben bestens zu meistern weiß. Natürlich sind Zuschauer zu allen Turnieren herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl der Besucher wird dabei bestens gesorgt sein.

Der Auftat des Mammutprogramm erfolgt am Samstag ab 9 Uhr mit den B2-Junioren. Dabei sind neben den Gastgebern noch folgende Mannschaften beteiligt: SG Pemfling/Katzbach, SG Waldmünchen/Geigant, JFG Schwarzachtal Oberpfalz und die SpVgg Willmering/Waffenbrunn. Ab 12.30 Uhr sind dann die D3-Junioren an der Reihe mit folgenden Teams: SG FC Chamerau II, SG Schorndorf II/Untertraubenbach, SG Thenried/Grafenwiesen/Rimbach, JFG Drei Wappen Oberpfalz III, JFG Lamer Winkel und JFG Schwarzachtal Oberpfalz.