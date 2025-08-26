Leckerli on Fire

– Foto: dg

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Mit einem beeindruckenden 9:1-Sieg siegte der TV Friedrichstein zuletzt gegen SC Blau-Gelb Korbach – und mittendrin: Björn „Leckerli“ Schnedler. Der 22-jährige Stürmer zeigte sich in Topform und erzielte vier Tore sowie einen Assist.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SC Blau-Gelb Korbach Blau-Gelb Ko SG Bad Wildungen/Friedrichstein Bad Wildunge 1 9 Abpfiff „Ich glaube, mit so einem Ergebnis hat keiner von uns gerechnet. Aber es ist schön zu sehen, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt“, erklärte Schnedler.

Der Angreifer profitierte vor allem von den offenen Räumen in der gegnerischen Abwehr: „In der Abwehr entstanden große Lücken, die ich konsequent nutzen konnte.“ Schnedler selbst sieht seinen starken Auftritt als Ergebnis harter Arbeit: „Ich bin in letzter Zeit gut in Form und fühle mich topfit.“ Auch mit Blick auf die persönliche Zukunft bleibt der junge Stürmer ambitioniert: „Ja, ich will auf jeden Fall noch ein paar Ligen höher spielen, ein genaues Ziel habe ich aber noch nicht.“