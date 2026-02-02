Leckeres Cola-Slushie-Eis

Der Weg zur Bushaltestelle ist ohne Schlittschuhe fast nicht mehr machbar, die Autoscheiben sehen so aus wie das Tiefkühlfach, und die Sonne lässt sich seltener blicken als ein Veganer am All-you-can-eat-Steak-Buffet.

Doch die Sehnsucht nach Fußball war einfach zu stark, und so fragte ich einfach mal meine Kontakte auf Insta, ob eventuell jemand noch ’ne Karte übrig hätte, weil ich vielleicht ins Stadion gehen wollen würde.

Entsprechend hat der BFV erneut eine Generalabsage ausgesprochen. Die Plätze sind auch wirklich nicht bespielbar, und eigentlich hatte sich mein durch Erkältungsviren geschwächter Körper auf ein Wochenende in der warmen Bude gefreut.

Innerhalb von Minuten flogen sämtliche Möglichkeiten in mein Postfach:

Von der Ostkurve bis zur VIP-Tribüne war einfach alles dabei, und wenn ich Lilien-Fans unter meinen Followern gehabt hätte, wäre bestimmt auch der Gästeblock dabei gewesen.

Danke an alle, die mir eine Karte offeriert haben. Das hat mich sehr gefreut.

Am Ende war Blut dicker als Wasser, und ich nahm das Angebot von meinem Cousin an, ihn in den O-Block zu begleiten.

Ich weiß gar nicht, wann ich mit ihm das letzte Mal beim Fußball war. Das muss noch zu Zeiten gewesen sein, als das Stadion für die WM 2006 umgebaut wurde.

Prinzipiell war es eine schwachsinnige Idee, bei diesen Minusgraden und den Resten einer Erkältung rauszugehen.

Aber ich habe ja dicke Winterklamotten und seit Neuestem auch eine lange Männerunterhose in Thermo-Edition. Die Kollegen vom DWIDSWOCH bekommen jetzt bestimmt eine Krise, aber ich fand, dieses Kleidungsstück tat mir heute einen guten Dienst.

Um 12 wollten wir uns am Stadion treffen, und ich wunderte mich schon über diese frühe Zeit. Doch ich schob das einfach darauf, dass mein Cousin noch einen guten Parkplatz abstauben wollte. Letztendlich hatte sich seine Frau lediglich geirrt und ihm gesagt, der Anstoß sei um 13 Uhr.

Zu ihrer Verteidigung: Ich weiß auch nur, dass samstags 15:30 Uhr angestoßen wird.

Für alles andere brauche ich die Kicker-App. Und so hatten wir halt alle Zeit der Welt und eigentlich nirgends eine Schlange.

Und das, was dann noch an Zeit über war, nutzten wir mit Für und Wider zum Thema „eigenes Stadion für Hertha BSC“.

Und was soll ich sagen? Allen rationalen Argumenten zum Trotz waren wir absolut pro Olympiastadion. Wohl wissend, dass der Großteil dieser Meinung komplett emotional getragen wird. Aber genau das ist ja Fußball: emotional.

Aber wir haben bei der Thematik eh nichts zu melden und werden es weiterhin gespannt verfolgen.

Dann lenkte uns ein Herr mit einem Cola-Becher ab. Denn sein brauner, zuckerhaltiger Softdrink hatte eher etwas von einem Slushie-Eis als von einem Getränk.

Ich könnte jetzt ja irgendwas Schönes über den Winter schreiben, aber ich hab einfach den Kanal dicht von dieser Kälte und hätte rein gar nichts gegen einen frühen Frühling.

Und auch die Kulisse im Stadion litt unter der Kälte: Gerade einmal 35.756 Zuschauer waren in den Eiskeller Olympiastadion gekommen.

Allerdings wärmte Hertha direkt vom Anpfiff an und lag nach 15 Minuten schon 2:0 vorne.

Aber Hertha macht halt Hertha-Sachen und schenkte den Lilien einen absolut vermeidbaren Elfmeter, brach im zweiten Durchgang ein, ließ sich das 2:2 einlullen und bekam eine, in meinen Augen völlig überzogene, rote Karte.

Und wieder muss sich der VAR nach seiner Daseinsberechtigung fragen lassen, wenn man so etwas nicht noch einmal überprüft.

Am Ende hielt das Remis, und auch wenn mein Cousin und ich uns einig waren, dass es in der 2. Liga fast schon schöner ist als in der Ersten – so ein Punktverlust nervt einfach.

Trotzdem hatten wir einen schönen Tag, und ich würde mich freuen, wenn wir das bald wiederholen könnten.

In der S-Bahn, auf dem Heimweg, tauten meine Füße langsam wieder auf, und ich fragte mich, ob wir damals auch so peinlich waren wie die heutige Hertha-Jugend, die durch die Bahn plärrte, oder ob der wahre Grund für den Klimawandel doch daran liegt, dass wir früher einfach cooler waren als die Jugend von heute.

Fragen über Fragen … Ich jedenfalls fühlte mich definitiv wie die Jugend von gestern und machte mir einen heißen Salbeitee anstelle eines Cola-Slushie-Eises.

Ha Ho He Hertha BSC

der Kutten König