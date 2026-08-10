Lechtingen eiskalt – Hilter ohne Chance SF Lechtingen setzt sich beim Aufsteiger TUS Hilter verdient mit 3:0 durch. von Michael Eggert · Heute, 00:25 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Mario Gerken

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga hat der SF Lechtingen beim Aufsteiger TUS Hilter einen souveränen 3:0-Auswärtssieg eingefahren. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Gäste, die erstmals zuschlugen: Mitte der ersten Halbzeit wuchtete Till Niemann einen Kopfball zur Lechtinger Führung ins Netz.

Der SF Lechtingen stand anschließend gut gestaffelt und kontrollierte das Geschehen. Hilter fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste und blieb bis zur Pause ohne nennenswerte Torchance. Offenbar hatte das Lechtinger Trainerteam in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Joschua Bartke auf 2:0. Auch in der Folge behielt Lechtingen die Kontrolle, obwohl der Gastgeber zunehmend auf den Anschlusstreffer drängte.

Mit drei frischen Kräften versuchte Hilter-Trainer Patrick van der Sanden in den letzten 20 Minuten noch einmal, die Partie zu drehen. Doch die clever agierenden Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und sorgten stattdessen für die endgültige Entscheidung: In der 80. Minute köpfte Till Niemann nach einem Eckball seinen zweiten Treffer des Tages und machte den Deckel auf die Partie.

Till Niemann gelang ein Doppelpack gegen TUS Hilter – Foto: Fupa

Am Ende stand ein verdienter 3:0-Erfolg für den SF Lechtingen. Die Gäste überzeugten vor allem durch ihre kompakte Spielweise und nutzten ihre wenigen Torchancen eiskalt.