Lechtingen dreht Partie und siegt deutlich

In der Bezirksliga-Begegnung zwischen dem SF Lechtingen und dem Aufsteiger FCR 09 Bramsche trafen zwei ambitionierte Teams aus dem oberen Tabellendrittel aufeinander. Am Ende setzte sich die Heimmannschaft nach einer deutlichen Leistungssteigerung mit 5:2 durch.
Die Gäste aus Bramsche erwischten den besseren Start und gingen früh durch Robin Ochs in Führung. Lechtingen ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und kam nach rund einer halben Stunde zum Ausgleich: Niels Bartke verwertete eine präzise Vorlage von Luca Maunert per Kopf zum 1:1.
Unmittelbar nach dem Seitenwechsel drehte Bartke mit seinem zweiten Treffer die Partie zugunsten der Gastgeber. Nur wenige Minuten später erhöhte Maunert selbst auf 3:1. Bramsche zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und verkürzte durch Sean Windhorn nur fünf Minuten später auf 2:3.
In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, boten dabei jedoch Räume für Konter. Diese nutzte Lechtingen konsequent: Malte Niemann sowie erneut per Kopf nach Vorarbeit von Luca Maunert und Mathias Melcher stellten den 5:2-Endstand her.
„Das war heute eine schwache Leistung von uns. Wir konnten dem Spiel nicht unseren Stempel aufdrücken und haben zusätzlich unnötige Gegentore kassiert. So kann man kein Fußballspiel gewinnen“, resümierte Bramsches Trainer Marc Filip nach Abpfiff.
Lechtingens Coach Mirko Schleibaum zeigte sich hingegen zufrieden: „Wir haben den frühen Rückstand gut weggesteckt und uns von Minute zu Minute besser in das Spiel reingearbeitet. Das ist die Art, wie wir Fußball spielen wollen.“