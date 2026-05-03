Lechtingen dreht Partie und siegt deutlich

Fupa-Archivfoto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Bezirksliga-Begegnung zwischen dem SF Lechtingen und dem Aufsteiger FCR 09 Bramsche trafen zwei ambitionierte Teams aus dem oberen Tabellendrittel aufeinander. Am Ende setzte sich die Heimmannschaft nach einer deutlichen Leistungssteigerung mit 5:2 durch.

Die Gäste aus Bramsche erwischten den besseren Start und gingen früh durch Robin Ochs in Führung. Lechtingen ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und kam nach rund einer halben Stunde zum Ausgleich: Niels Bartke verwertete eine präzise Vorlage von Luca Maunert per Kopf zum 1:1.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel drehte Bartke mit seinem zweiten Treffer die Partie zugunsten der Gastgeber. Nur wenige Minuten später erhöhte Maunert selbst auf 3:1. Bramsche zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und verkürzte durch Sean Windhorn nur fünf Minuten später auf 2:3.