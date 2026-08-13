Lechner warnt vor richtig viel Qualität: Erlbach empfängt Gundelfingen Flutlichtspiel am Freitagabend in Erlbach - Im Anschluss Rocknacht von Thorsten Eisenacker · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Tobias Duxner (hier im letzten Spiel des SVE gegen Gundelfingen) könnte in den Kader zurückkehren nach seiner Verletzung. – Foto: Charly Becherer

Nach dem 2:2 in Wasserburg wartet auf den SV Erlbach am 5. Spieltag der Bayernliga Süd die nächste Standortbestimmung: Am Freitag, 14. August, gastiert um 19.30 Uhr in der Holzbau Grübl-Arena der FC Gundelfingen, der mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage bislang punktgleich mit Erlbach unterwegs ist.

Aussagekräftig ist das nach vier Spieltagen zwar noch nicht, doch schon in der Vorsaison lagen beide Teams nahezu gleichauf an der Bayernliga-Spitze: Aufsteiger Gundelfingen wurde mit 55 Punkten Vierter, Erlbach (53) landete als Fünfter unmittelbar dahinter. Sammereier gesperrt, Hahn-Einsatz fraglich Personell muss der SVE umbauen. Maximilian Sammereier sah beim Unentschieden in Wasserburg Gelb-Rot und fehlt gesperrt. Er erzielte mit seinem Elfmetertor den goldenen Treffer beim 1:0-Sieg gegen Gundelfingen im April. Weiterhin passen muss Yannik Seils wegen muskulärer Probleme, und auch der Einsatz von Wolfgang Hahn ist fraglich, der eine Blessur aus dem letzten Spiel mitnahm. Immerhin: Tobias Duxner ist nach seiner Verletzungspause wohl wieder mit dabei.

Für Erlbach ist die Partie auch ein Stimmungstest vor der englischen Woche: Es folgen das Inn-Salzach-Duell am Dienstag beim SV Kirchanschöring sowie drei Tage später das Gastspiel beim FC Sportfreunde Schwaig. Gundelfingen mit rundum erneuertem Kader Der Gast aus Schwaben hat den Kader zum Sommer kräftig umgebaut: Zehn Abgänge, zehn Zugänge – und tut sich damit offenbar leicht. Unter Trainer Thomas Rudolph gab es bislang 3:1-Siege gegen Kirchanschöring und Wasserburg sowie ein 1:1 gegen Schwaig, einzig zum Auftakt setzte es eine 0:2-Niederlage gegen den FC Deisenhofen.