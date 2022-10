Lechner macht mit Doppelpack alles klar: SG St. Wolfgang/Lengdorf auf Erfolgsspur Frühe Führung

St. Wolfgang – Die SG startete druckvoll in die Partie. Das komplette Team war hoch motiviert. Die Abwehrkette mit Anna Obermaier, Jennifer Lindner, Lisa Butzenberger und Sophia Posch ließ kaum Torchancen für die Gegnerinnen zu. Und vorne klingelte es bereits in der 12. Minute. Sandra Lechner dribbelte sich durch die gegnerische Abwehr und schob den Ball ins Netz. Kurz darauf legte Lechner wieder ein Solo hin, worauf es vor dem Kirchascher Tor unübersichtlich wurde. Schließlich fabrizierte Anja Schwenzer ein Eigentor (28.). Die 2:0-Halbzeitführung ging völlig in Ordnung. Schließlich dominierte die Heimelf nach Belieben und hatte auch deutlich mehr Ballbesitz.