FB KL Oberpframmern (rot) Florian Lechner – Foto: Sro

Lechner erzielt Geburtstags Hattrick für Oberpframmern – Steinhöring stürzt Kreisliga-Spitzenreiter

Der TSV Oberpframmern dreht das Spiel gegen RW und gewinnt dank eines späten Dreierpacks seines Co-Trainers deutlich.

TSV Oberpframmern – FC RW Oberföhring 4:1

Gestern, 13:30 Uhr TSV Oberpframmern Oberpframmer FC Rot-Weiss Oberföhring Oberföhring 4 1 Abpfiff Einen deutlichen Heimerfolg feierte der TSV Oberpframmern. Dabei sah es zunächst nicht danach aus, als könnten die Gastgeber ihrem spielenden Co-Trainer Stefan Lechner ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zum 32. zu machen. Pframmern agierte anfangs sehr zerfahren. RW hatte mehr vom Spiel und ging prompt in Führung (25.).

Doch mit zunehmender Spielzeit kam Pframmern besser zurecht. Und Stefan Lechner belohnte und beschenkte sich selber mit dem 1:1-Ausgleichstreffer (35.) nach überragender Vorarbeit von Max Probst. Nach dem Seitenwechsel kam nicht mehr viel von den Gästen. Doch noch verschonte Stefan Lechner die Oberföhringer. Einmal Latte, einmal daneben, so seine weitere Bilanz (51./65.). Zwingende Chancen blieben zunächst aber Mangelware. Für Erleichterung sorgte erst Bastian Wagner mit dem 2:1 (84.) – ein Bilderbuch-Drehschuss. „Das haben wir gebraucht“, so der Coach erleichtert. Denn von da an lief’s. Auch fürs Geburtstagskind. Eine Vorarbeit von Valentin Kammerloher krönte Stefan Lechner mit dem Kopfball zum 3:1 (90.+1). Einmal auf Touren gekommen, war für ihn erst mit dem Abpfiff Schluss, und den begleitete der Pframmerner Goalgetter mit dem Tor zum 4:1 (90.+7). TSV Trudering – TSV Steinhöring 2:4