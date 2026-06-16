Lechner erhöht die Intensität: Erlbach startet in die neue Saison

Aufgalopp beim SV Erlbach: Tobias Duxner, Luis Dafinger und Lukas Adamhuber – Foto: Lukas Auer

Besonderes Augenmerk galt den neuen Gesichtern im Erlbacher Kader. Mit Denis Ade und Christoph Schulz (SV Wacker Burghausen), Egon Weber (SV Kirchanschöring) sowie Sebastian Spinner (TSV Kastl) verstärken mehrere namhafte Neuzugänge den SVE. Hinzu kommt Lukas Adamhuber, der nach einem Jahr am College in den USA in die Heimat zurückgekehrt ist. Zudem erhalten die Eigengewächse Luis Dafinger, Maximilian Grübl und Nick Strasser die Chance, sich bei der ersten Mannschaft zu empfehlen.

Lediglich Urlauber Benjamin Schlettwagner und Neuzugang Thomas Winklbauer (SpVgg Bayreuth) fehlte noch. Der Offensivspieler hält sich derzeit aus privaten Gründen noch in Bayreuth auf und wird erst in den kommenden Tagen zur Mannschaft stoßen. Noch nicht aktiv ins Training eingreifen konnten zudem Torjäger Lenny Thiel, der weiterhin an den Folgen einer Fußverletzung aus der Vorsaison leidet, sowie Neuzugang Denis Ade nach seinem Kreuzbandriss. Beide waren dennoch vor Ort und verfolgten den Auftakt gemeinsam mit ihren Teamkollegen.

Peiß: Die Erfolge der vergangenen drei Jahre sind Vergangenheit

Vor dem ersten Training standen zunächst einige Ansprachen auf dem Programm. Vereinsvorsitzender Manfred Grabmeier begrüßte Mannschaft und Trainerteam offiziell zur neuen Spielzeit, ehe Sportlicher Leiter Ralf Peiß das Wort übernahm. Er stimmte die Spieler auf eine interessante, aber auch herausfordernde Saison ein. Die Erfolge der vergangenen drei Jahre seien Vergangenheit, nun gelte es, wieder bei null zu beginnen, Vollgas zu geben und möglichst schnell als Mannschaft zusammenzufinden. Anschließend stellte Christoph Huber, ebenfalls im Erlbacher Leitungsteam, die Neuzugänge offiziell vor. Die Verantwortlichen zeigten sich überzeugt, den Kader trotz der Abgänge von Leistungsträgern wie Alexander Fischer, Florian Wiedl und Sebastian Hager qualitativ verstärkt zu haben und man erneut eine gute Rolle in der Bayernliga spielen könne.

Lechner: Vorbereitung intensiver gestalten als in den letzten Jahren

Zum Abschluss richtete Cheftrainer Lukas Lechner, der in seine mittlerweile achte Saison im Holzland geht, einige Worte an seine Mannschaft. Nach vier Wochen Pause sei die Vorfreude auf den Trainingsauftakt deutlich spürbar gewesen. „Es kribbelt wieder, wenn man den Trainingsplatz betritt“, ließ der Coach durchblicken. Gleichzeitig kündigte er an, in diesem Sommer bewusst neue Akzente setzen zu wollen. Die Vorbereitung werde intensiver gestaltet als in den vergangenen Jahren, um neue Reize zu schaffen und die Mannschaft bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Die letzten Worte gehörten Teamchef Johann Grabmeier. Er erinnerte die Spieler an einige Verhaltensregeln und stellte einmal mehr den besonderen Wert der Gemeinschaft beim SV Erlbach heraus. „Egal ob ein Spieler eine Minute oder 95 Minuten gespielt hat am Wochenende. Wir behandeln alle gleich, jeder ist ein wichtiger Teil des Kaders“, so Grabmeier. Eine Stärke, die den Dorfverein seit Jahren auszeichnet und als wichtige Grundlage für den sportlichen Erfolg gilt.