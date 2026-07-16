Lech Posen krönt sich zum polnischen Supercup-Sieger POSEN – Der polnische Meister Lech Posen hat zum Auftakt der neuen Saison direkt ein Ausrufezeichen gesetzt und sich im heimischen Stadion den polnischen Supercup gesichert. Die Mannschaft von Cheftrainer Niels Frederiksen bezwang den amtierenden Pokalsieger Górnik Zabrze nach einem packenden Schlagabtausch verdient mit 3:1 (1:1). von Gerd Jung · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser

Dabei bewiesen die Gastgeber vor allem mentale Stärke, als sie sich nach einem frühen Rückstand unbeeindruckt zeigten und die Partie noch vor der Schlussphase komplett zu ihren Gunsten drehten.

Blitzstart für die Gäste, Posen antwortet prompt Górnik Zabrze, trainiert von Michal Gašparík, erwischte den deutlich besseren Start in die Partie. Bereits in der 15. Minute schockte der ukrainische Offensivmann Maksym Khlan die Posener Anhänger: Nach einer schnellen Kombination über die Flügel schaltete Khlan im Strafraum am schnellsten und überwand Lech-Keeper Mateusz Lis zur frühen 1:0-Gästeführung. Lech Posen zeigte sich jedoch keineswegs geschockt. Angeführt vom umtriebigen Mittelfeld-Duo Radoslaw Murawski und Antoni Kozubal übernahm der Meister zunehmend die Spielkontrolle. Belohnt wurden die Bemühungen in der 27. Minute: Nach einer feinen Einzelleistung erzielte Youngster Antoni Kozubal den vielumjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1. Noch vor der Pause musste Zabrze einen herben Rückschlag hinnehmen, als Mittelfeldmotor Jaroslaw Kubicki verletzungsbedingt bereits in der 40. Minute durch Bastien Donio ersetzt werden musste.

Ishak und Rodriguez machen den Sack zu Frederiksen schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, denn Lech kam mit enormem Dampf zurück auf den Rasen. Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zappelte der Ball bereits wieder im Netz von Górnik-Keeper Philipp Schulze. Torjäger und Kapitän Mikael Ishak bewies einmal mehr seinen Torriecher und vollstreckte in der 47. Minute eiskalt zur 2:1-Führung für den Meister. Zabrze versuchte im Anschluss, mit frischen Kräften – darunter Ondrej Zmrzly und Yvan Ikia Dimi – neuen Schwung in die Offensive zu bringen. Doch die Posener Defensive um Neuzugang Terry Yegbe stand sicher. In der 70. Minute folgte schließlich die Vorentscheidung: Der agile Pablo Rodriguez nutzte eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gäste und schob zum vorentscheidenden 3:1 ein. In der hitzigen Schlussphase, die von Schiedsrichter Damian Kos souverän geleitet wurde, ließ Posen nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung clever über die Zeit.