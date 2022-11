Lebenszeichen von Chemie Premnitz Fortuna Babelsberg lässt sich in Glienicke nicht aufhalten.

Fortuna Babelsberg ist einfach nicht zu halten in der Landesliga Nord. Dass Fortuna Glienicke mit 0:4 so deutlich das Spitzenspiel verliert, hat einen klaren Grund. Im Medaillenkampf meldet sich Neustadt zurück, und am Tabellenende jubelt der TSV Chemie Premnitz.