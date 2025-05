Lebenszeichen im Tabellenkeller: Schlusslicht schießt acht Buden

Dabei hatten zunächst die Gäste mit der frühen Führung von Rayen Chebbah vorgelegt (3.). Doch der bis dato ungefährlichste Angriff der Landesklasse-Staffel (21 Tore in 22 Partien) rappelte sich in der Folge auf. Moritz Mende (19.), Paul Jentzsch (21., 29.) und Andreas Tietel (23.) drehten die Partie. So war auch der zweite Dessauer Treffer durch Pablo Loppnow mit dem Pausenpfiff verkraftbar (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Abtsdorfer dann für richtig klare Verhältnisse. Der 18-jährige Paul Jentzsch mit zwei weiteren Treffern (61., 76.), Jeremy Noel Alter (88.) und erneut Mende (90.) schraubten den Spielstand in die Höhe. In der Tabelle macht der vierte Saisonsieg bei aller Deutlichkeit allerdings keinen Unterschied. Mit elf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bei noch fünf Partien ist der Klassenerhalt für den SV Graf Zeppelin in weiter Ferne. Dennoch: Für die Moral war jenes Erfolgserlebnis und die offensive Gala gewiss sehr wichtig.

