Lebenszeichen im Abstiegskampf – Emmering schlägt Buchbach II klar

Der TSV Emmering meldete sich gegen Buchbach II im Abstiegskampf zurück. – Foto: SRO

Der Tablettenletzte siegt eindrucksvoll gegen Buchbach II. Sogar der Gegner zeigt sich verwundert über die starke Leistung der Emmeringer.

Vor gut 100 Zuschauern legten die Grün-Weißen im Express-Tempo los. Thomas Leykam besorgte aus der Drehung das 1:0 (9.). „Ich glaub‘, man hat den Stein fallen hören, der von uns abgefallen ist“, so Nurikic. Einen Standard nutzte Georg Hanslmayer dann zum beruhigenden 2:0 (21.). „In der Pause haben wir uns noch mal eingeschworen nachzulegen“, so der Emmeringer Trainer: „Man weiß ja, wie gefährlich eine 2:0-Führung sein kann.“

Auf eindrucksvolle Weise haben sich die Emmeringer Kreisligakicker im Abstiegskampf zurückgemeldet. Mit 5:0 (2:0) wurde an Buchbachs Zweiter Revanche genommen für die 1:4-Hinspielniederlage vor wenigen Tagen. „Endlich haben wir das umgesetzt, was wir uns schon vor zwei Wochen vorgenommen haben“, atmete Coach Elvis Nurikic durch. Sein Team sei „gallig, aggressiv“ gewesen und habe zur richtigen Zeit die Tore geschossen.

Gefährlich wurde es in Halbzeit zwei aber nur für die Buchbacher, die kein Land mehr zu sehen bekamen. Ein Doppelpack von Alex Robeis (57.) und erneut Leykam (59.) sowie der Schlussakzent durch Michael Niedermaier (80.) sorgten zwar nicht dafür, dass Emmering die Rote Laterne der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) los wurde, aber sicher für einen kräftigen Motivationsschub für die kommenden Aufgaben. „Die Jungs haben gesehen, sie können es noch.“

Es gab sogar Lob vom Gegner. Manuel Mattera, sonst in der Regionalliga für Buchbach im Einsatz, zeigte sich Nurikic gegenüber verwundert: „Warum seid ihr mit acht Punkten hinten, bei der Truppe.“