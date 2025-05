Lebenszeichen im Abstiegskampf

(CST). In einem eminent wichtigen Spiel im Abstiegskampf gelang der SGBM nach einer starken und geschlossenen Mannschaftsleistung der ersehnte Dreier. Die Mannschaft von Coach Thomas Schiele war von Anfang an voll im Spiel und ließen die Gäste kaum ins Spiel kommen. Leider ließen die Offensivkräfte auch dieses Mal wieder einige sehr gute Tormöglichkeiten liegen und strapazierten die Nerven ihrer Fans auf das Äußerste. Sie fiel das „Tor des Tages“ durch einen von Torjäger Alexander Nusser sicher verwandelten Elfmeter, dem ein Foulspiel an Thomas Bilz vorausgegangen war. Mit dem Sieg und den Niederlagen zweier Konkurrenten sind die Aktien der SGBM im Abstiegskampf wieder deutlich gestiegen, wenngleich auf die Blauweißen noch ein schweres Restprogramm wartet.