Lebenszeichen gesetzt: Scharmbeck gewinnt in Hagen

In den vergangenen Wochen gelang es den Scharmbeckern immer wieder nicht, sich für ansprechende Auftritte zu belohnen. Nachdem Maximilian Garbers die Gäste in Führung brachte (39.), schien der Aufsteiger erneut einen Vorsprung aus der Hand zu geben, als Shaun Minns den Ausgleich markierte (46.). Doch dieses Mal lieferte SPA die passende Antwort und markierte durch Leon Fischer das umjubelte Siegestor (65.).