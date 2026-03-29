Lebenszeichen gesetzt: Scharmbeck gewinnt in Hagen

Die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen bleibt zwar Landesliga-Letzter, setzt aber doch ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Der Aufsteiger belohnte sich beim FC Hagen/Uthlede und schöpft Hoffnung.
In den vergangenen Wochen gelang es den Scharmbeckern immer wieder nicht, sich für ansprechende Auftritte zu belohnen. Nachdem Maximilian Garbers die Gäste in Führung brachte (39.), schien der Aufsteiger erneut einen Vorsprung aus der Hand zu geben, als Shaun Minns den Ausgleich markierte (46.). Doch dieses Mal lieferte SPA die passende Antwort und markierte durch Leon Fischer das umjubelte Siegestor (65.).
Weil der VfL Güldenstern Stade einen 3:0-Erfolg über den TSV Etelsen feierte, behält die Bester-Elf zwar vorerst die Rote Laterne. Dennoch ist dieser Dreier ein Mutmacher für die bevorstehenden Aufgaben, bei denen für den Klassenerhalt dann auch ein Team aus der oberen Tabellenhälfte geschlagen werden muss.