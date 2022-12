„Lebenswichtig“ – Ex-Löwe Kevin Volland spendet zwei Fußballfelder Saatgut nach Bangladesch Profi-Fußballer kommt selbst vom Land

München – Kevin Volland hilft Menschen im Bangladesch. Durch die zunehmenden Klimakatastrophen – bedingt durch den Klimawandel – ist die Infrastruktur und Ernte in diesem Land extrem bedroht. Der Ex-Löwe sieht den Ernst der Lage: „Die Inflation sowie die Energiekrise sind derzeit große Herausforderungen in Europa. Und auch in Afrika und Teilen Asiens sprechen wir von einem unglaublichen Ausmaß der Notlage. Die Probleme in der Grundversorgung sind extrem.“

Der Stürmer ist selbst auf dem Land aufgewachsen: „Durch meine Kindheit im Allgäu weiß ich, wie lebenswichtig Landwirtschaft ist. Uns fehlte es glücklicherweise an nichts. Die Menschen in ärmeren Ländern verlieren aber zum Beispiel durch Dürren und Überschwemmungen zumindest einen Teil ihrer Ernten.“ Das Land, in dem nur knapp 58 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, ist auf Hilfe aus dem Ausland bei der Lebensmittelproduktion angewiesen.

