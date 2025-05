Lebenstedt und Hallendorf im Abstiegsdrama, Salder kämpft um Rang drei

Zwei Spieltage vor Schluss ist der Titelkampf entschieden – Germania Wolfenbüttel ist Meister. Doch am anderen Ende der Tabelle geht der Existenzkampf in die heiße Phase: Hallendorf braucht in Lebenstedt zwingend Punkte. Auch Salder und Harzburg liefern sich ein Fernduell um Platz drei, während im Mittelfeld um Prestige und Abschlüsse gespielt wird.