Lebenstedt empfängt Üfingen – Ilsetal bei Hallendorf gefordert

Der Mittwochabend steht ganz unter dem Begriff Abstiegskampf, nach der 0:4-Niederlage am Wochenende hat Fortuna Lebenstedt die Chance näher an Üfingen heranzukommen und sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Ilsetal und Hallendorf wollen jeweils nach Erfolgen am Wochenende nun weiter punkten um auch wertvolle Zähler gegen den Abstieg zu sammeln.