Lebensretter! David Langs größter Sieg... Der Angreifer des FC Eintracht Bamberg trat als Stammzellenspender in Erscheinung - und fehlte dem Regionalliga-Absteiger deshalb zwei Wochen

David Lang mit vollem Einsatz - auf dem Spielfeld des Lebens. – Foto: privat

Obwohl er mit gerade einmal 24 Jahren den Großteil seines (Sportler-) Lebens noch vor sich hat, steht bereits jetzt fest, dass David Lang den größten Erfolg bereits eingefahren hat. Es ist ein Triumph, der deutlich macht, dass Fußball die schönste Nebensache der Welt ist – aber eben auch nur das. Denn der Angreifer in Diensten von Bayernligist FC Eintracht Bamberg darf sich nun von an als Lebensretter bezeichnen. Der wohl größte Titel, den ein Mensch überhaupt einfahren kann.

Wie nur wenige andere Vereine auf Verbandsebene ist sich der oberfränkische Regionalliga-Absteiger seiner gesellschaftlichen Rolle bewusst. Unter anderem Vorstandssprecher Sascha Dorsch lebt es vor, dass ein Sportverein mehr ist als nur ein Sportverein. Und auch die Jungs von Trainer Jan Gernlein haben das verinnerlicht. Eine Typisierung in der Domstadt Endes des vergangenen Jahres war deshalb ein Pflichttermin für die Bayernliga-Truppe – genauso wie eine Trainingseinheit oder ein Fünftliga-Spiel. "Wir haben uns alle gemeinsam typisieren lassen", blickt David Lang zurück. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein - dieser bekannte Slogan der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) stimmte für die Domreiter zunächst nur teilweise. Denn nach dem gemeinschaftlichem Abstrich tat sich erst einmal nichts. „Und dann vergisst man das Ganze auch schnell wieder“, spricht der 24-Jährige nicht nur für sich.

Doch dann – im neuen Jahr – überschlugen sich die Ereignisse: Die DKMS meldete sich beim angehenden technischen Systemplaner, dass es in den USA jemanden gäbe, dem er mit einer Stammzellenspende helfen könnte. Zunächst ging alles so schnell, dass sich Lang gar nicht große Gedanken machen konnte. Die Voruntersuchung fand am 6. Januar in Dresden statt. Fünf Tage vor der tatsächlichen Spenden in der sächsischen Landeshauptstadt am 9. Februar musste er ein unterstützendes Medikament einnehmen, ehe es dann so weit war.

David Lang (links) ist eine feste Größe beim FC Eintracht Bamberg. – Foto: Sascha Dorsch