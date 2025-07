Dominik Haller (rechts, hier noch im Trikot der DJK Gebenbach) erzielte das Tor des Tages. – Foto: Johannes Traub

»Leben selbst schwer gemacht«: Haller-Traumtor reicht Ammerthal Die DJK startet mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Weißenburg in die Landesliga-Saison Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Weißenburg

Es war der für die DJK Ammerthal erwartet schwere Einstieg in die neue Liga. Am Ende siegte die DJK aber hochverdient in einer auf überschaubarem Niveau ausgetragenen Begegnung mit 1:0 gegen den TSV 1860 Weißenburg. Verdient deshalb, weil die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl das Spielgeschehen eindeutig im Griff hatte, wenngleich die Darbietung schon noch ausbaufähig ist. Entschieden wurde die über weite Strecken einseitige Begegnung durch ein Traumtor von Rückkehrer Dominik Haller.

Sein Sonntagsschuss, der genau im Torwinkel landete, war irgendwie symptomatisch für dieses Spiel, weil zahlreiche gut gedachte Angriffszüge in letzter Instanz nicht den gewünschten Erfolg brachten. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn Tim Baierlein nach einer guten Aktion von Noah Pirner im Nachschuss den Ball gegen diesen sehr tiefstehenden Gegner im Tor nach sechs Minuten im Tor untergebracht hätte. Die DJK konnte sich trotz ständigen Ballbesitz wenig zwingenden Torchancen erarbeiten. Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe Martin Popp, der kurz zuvor für den verletzten Neuzugang Marko Wiedmann eingewechselt wurde, einen Kopfball nach Haller-Flanke knapp am Torpfosten vorbei setzte. Von den Gästen aus Mittelfranken kam pffensiv in den erste 45 Minuten so gut wie nichts. Bei der DJK fehlte oftmals trotz Bemühungen der letzte entscheidende Pass in die Tiefe, um den Gegner in Bedrängnis zu bringen.









Etwas mehr Tempo legte die Heimelf im zweiten Durchgang an den Tag, wenngleich die großen Torraumszenen weiter fehlten. Wie aus den Nichts hatte Weißenburg in der 63. Minute ihre erste richtig gute Möglichkeit durch Robin Renner, doch DJK-Schlussmann Christopher Sommerer zeigte einmal mehr seine ganze Klasse und parierte. Mit zunehmender Spieldauer drängte die DJK weiter auf den erlösenden und längst überfälligen Führungstreffer, der durch Dominik Haller in der 78. Minze auch fallen sollte. Der Bann war nun gebrochen, jedoch verpasste es die DJK mehrmals, den Deckel drauf zu machen. Die beste Chance zum alles entscheidenden 2:0 verpasste Manuel Mutove um Zentimeter.



„Wir haben uns das Leben letztendlich selber etwas schwer gemacht, waren unsauber und zu langsam im Passspiel. Wir haben uns das heute alles ein wenig anders vorgehabt. Man konnte auch schon klar gesehen wenn etwas Druck dazukommt schaut die Sache anders aus als in den Testspielen. Aber der Sieg war letztendlich an Hand der Chancen verdient wenngleich wir die Entscheidung lange rausgezögert haben“, resümierte Ammerthals Trainer Tobias Rösl.