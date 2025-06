„Leben noch und kommen wieder zurück“: SV Haunshofen kann kurz vom Wunder träumen

Wie sie den Starnberger Fußballern beim Feiern zusahen, wussten sie, was nun zu tun ist. „Das können wir besser“, scherzten die Haunshofener nach dem Rückspiel in der Relegation, das 1:1 endete und ihren Abstieg zurück in die A-Klasse besiegelte.

Die Aufstiegsparty war zwar ganz nett zu beobachten, aber freilich lange nicht mit dem zu vergleichen, was sich in Haunshofen abgespielt hatte im vorigen Jahr. Und genau daraus zogen sie ihre Motivation im Moment des tiefen Frusts. „Wir ärgern uns, aber wir leben noch und kommen zurück“, hielt Trainer Martin Fendt fest. Nach den ersten paar Getränken am Abend war die Stimmung bereits umgeschlagen. „Scheiß drauf, wir wollen wieder aufsteigen“, so fasste es der Coach zusammen.

Die Kreisklasse gefällt ihnen – und in diesem zweiten Kräftemessen mit der SG Söcking/Starnberg zeigte der SVH auch, warum er dort hingehört. Die meisten Fehlerquellen aus dem Hinspiel (0:4) waren beseitigt. Aufstellung und Formation sahen ein wenig anders aus. Sie schlossen Räume, in die sich die technisch versierten Starnberger gerne fallen ließen. „Wir haben ihnen das Leben schwer gemacht, wo sie sich wohlgefühlt haben“, erklärte Trainer Fendt. Wenn sie das doch schon am Donnerstag so hinbekommen hätten. „Da haben wir es verhauen“, erklärte der Trainer.