Leben. Haupttribüne - Der MSV-Museums-Talk

Der MSV-Museums-Talk Am 8. Dezember findet der MSV-Museums-Talk im LVR-Niederrheinmuseum in Wesel statt.

Im LVR-Niederrheinmuseum gibt es noch bis zum 3. April 2023 eine große Ausstellung rund um den MSV Duisburg und seine nunmehr 120-jährige Historie statt. In diesem Rahmen hat das ehrenamtliche Team des MSV Museum auch einige Veranstaltungen organisiert. Am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr berichten Die MSV-Legenden Bernard Dietz und Michael Bella sowie Meike Kämper über ihre Zebra-Erfahrungen in der deutschen Nationalmannschaft.