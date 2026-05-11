Leandro Mendes-Rangel verlängert bei den Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers setzen weiter auf ihren eigenen Nachwuchs: Mittelfeldspieler Leandro Mendes-Rangel hat seinen Vertrag beim Verein verlängert und gehört ab der kommenden Saison fest zum Kader der 1. Mannschaft.

Der 16-Jährige zählt zu den größten Talenten im Nachwuchsbereich der Kickers. In der laufenden Saison erzielte Leandro in 20 Einsätzen für die U17 acht Treffer. Zusätzlich wurde der offensive Mittelfeldspieler nun vom Deutscher Fußball-Bund für ein Turnier des U-17-Perspektivteams nominiert. Die Maßnahme findet ab dem 12. Mai in Duisburg statt.

„Leandro bringt trotz seines jungen Alters bereits außergewöhnliche Qualitäten mit. Er ist einmal mehr ein Beispiel dafür, dass wir unser Motto ‚Vom Talent ins Stadion‘ leben“, sagt Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers.