Leah Kömpels steiler Weg als Schiedsrichterin

Beim SV Budberg ist der Name Kömpel seit Jahren eng mit dem Fußball verbunden. Der 29-jährige Simon, lange als zuverlässiger Rechtsverteidiger unter Trainer Tim Wilke gesetzt, beendet seine Laufbahn nach drei Landesliga-Jahren im Sommer. Die jüngere Schwester Leah Kömpel sorgt inzwischen selbst auf den Plätzen der Region für Aufmerksamkeit – allerdings mit der Pfeife in der Hand. Die 18-Jährige zählt zu den aufstrebendsten jungen Schiedsrichterinnen im Kreis Moers und arbeitet sich Schritt für Schritt nach oben. Ab dem Sommer schlägt sie ein neues Kapitel auf.
Angefangen hat für die gebürtige Duisburgerin im Alter von 14 Jahren alles eher zufällig. „Eigentlich wollte ich damals den Trainerschein machen“, sagt Kömpel. Sie unterstützte bereits die Bambini beim SV Budberg, war für ihr Vorhaben aber noch zu jung. Bei der Recherche stieß sie stattdessen auf die Schiedsrichterausbildung. „Dann habe ich gedacht: Versuchst du das einfach mal.“
Eigentlich sollte die Schiedsrichterei nur eine Überbrückung sein. Doch Kömpel blieb und hing die Schuhe nach ihrer Zeit in der U17 als aktive Fußballerin an den Nagel, um den Fokus seit 2025 komplett auf ihre Karriere als Unparteiische zu legen.
Dass sich Leah Kömpel heute als junge Frau im Amateurbereich beweisen darf, empfindet sie längst als etwas Besonderes. Gerade zu Beginn fiel es ihr schwer, den Reiz an der Aufgabe klar zu benennen. Mittlerweile weiß sie genau, was sie motiviert. „Durch meine Brüder habe ich schon früh unglaublich viel Fußball geschaut. Aber weibliche Schiedsrichterinnen gab es dabei nie zu sehen“, sagt die Baerlerin. „Der Gedanke, vielleicht selbst für andere junge Mädchen ein Vorbild sein zu können, gefällt mir total.“
Auch persönlich habe sie die Rolle enorm weitergebracht. Mehr Selbstbewusstsein, ein besserer Umgang mit Kritik und Rückschlägen – all das nehme sie aus der Schiedsrichterei mit. „Das hilft einem nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Schule und später im Beruf“, sagt sie.
Ihre ersten Spiele leitete Kömpel im Nachwuchsbereich ab der C-Jugend. Der Austausch mit anderen Referees und die monatlichen Regel-Schulungen bringen sie immer weiter. Inzwischen gehört sie zum Frauenkader am Niederrhein und zählte dort lange zu den jüngsten Schiedsrichterinnen. Nach ihrer ersten Saison in der Kreisliga A der Herren folgt ab dem Sommer bereits das nächste Kapitel – der Aufstieg in die Bezirksliga. „Darauf freue ich mich riesig“, sagt die 18-Jährige.
Parallel sammelte Leah Kömpel auch auf Verbandsebene wertvolle Erfahrungen. Seit dem vergangenen Jahr ist sie als DFB-Assistentin in der 2. Frauen-Bundesliga unterwegs. Die professionelle Atmosphäre in den Stadien beeindrucke sie jedes Mal aufs Neue. „Auch wenn ich lieber selbst pfeife als assistiere, lernt man dort extrem viel von den erfahrenen Schiedsrichterinnen – allein schon vom Auftreten und durch die Kommunikation übers Headset.“
Am Samstag wartet bereits das nächste Highlight: der Einsatz beim DFB-Pokalfinale der U17-Juniorinnen. Die eigene Spielerperspektive hilft Kömpel bis heute. „Es ist wichtig, da man die Emotionen besser nachvollziehen kann. Jeder war schließlich schon mal sauer auf einen Schiedsrichter“, sagt sie.
Für ihre Weiterentwicklung analysiert die 18-Jährige mit dem Kreiskader regelmäßig Spielszenen aus dem Profibereich. „Natürlich schaut man sich Videos aus der Bundesliga an. Aber für mich persönlich ist es oft sogar hilfreicher, Spiele von Schiedsrichtern auf meinem eigenen Niveau anzusehen.“
Der Fußball spielt auch privat eine große Rolle in der Familie Kömpel. Leah ist ihrem Klub unabhängig von ihrer Schiedsrichterkarriere eng verbunden und verfolgt den möglichen Oberliga-Aufstieg des Landesliga-Spitzenreiters natürlich mit großer Spannung.
Neben dem zeitintensiven Hobby steht aktuell vor allem noch die Schule im Fokus. 2027 soll das Abitur in der Tasche sein. Anschließend möchte Leah Kömpel Jura studieren – am liebsten an einer Universität in Nordrhein-Westfalen. Und wer ihr heute zuhört, merkt schnell: Die Reise der jungen Schiedsrichterin dürfte auch danach noch lange nicht beendet sein.
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