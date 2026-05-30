Leah Kömpels steiler Weg als Schiedsrichterin

Dass sich Leah Kömpel heute als junge Frau im Amateurbereich beweisen darf, empfindet sie längst als etwas Besonderes. Gerade zu Beginn fiel es ihr schwer, den Reiz an der Aufgabe klar zu benennen. Mittlerweile weiß sie genau, was sie motiviert. „Durch meine Brüder habe ich schon früh unglaublich viel Fußball geschaut. Aber weibliche Schiedsrichterinnen gab es dabei nie zu sehen“, sagt die Baerlerin. „Der Gedanke, vielleicht selbst für andere junge Mädchen ein Vorbild sein zu können, gefällt mir total.“