Leader Wiltz verliert spektakuläre Partie in Walferdingen

Was am Wochenende los war

Walferdingen und Leader Wiltz boten den Zuschauern am Freitag einiges an Spektakel, für schwache Nerven war vor allem die Schlussphase der Partie nichts. Insgesamt waren die Gastgeber besser, gedanklich schneller und so war trotz des 3:3 in der Nachspielzeit durch Wiltz der folgende 4:3-Siegtreffer durch Da Silva Gonçalves nicht unverdient. Diese Ansicht vertraten auch beide Kapitäne, wie sie nach dem Spiel erklärten (s.Video).

Chris Philipps und Patrick Macedo im Video-Interview

Kaum eine Partie folgte diesem Beispiel am Sonntag. Zwischen Luxembourg City und Bettemburg gab es ein 1:1-Unentschieden, durch das beide auf der Stelle treten. Die Hauptstädter konnten den Abstand nach unten nicht vergrößern, der SCB den nach oben nicht verringern. Etzella tat sich gegen Mersch schwer, das in der torlosen 1.Halbzeit ein Plus an Torchancen für sich verbuchen konnte. Als die Gastgeber ab der Spielstunde vermehrt zu guten Gelegenheiten kamen, folgte kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit das 1:0 durch Zaki (88.‘). Doch die Gäste zeigten Moral und Ferretti glich nach einem langen Zuspiel in der Nachspielzeit aus (1:1, 90.‘+3).

Nach langen, punktlosen Wochen zeigte der FC Koeppchen gegen Kellerrivale Schifflingen Moral und glich einen zweimaligen Rückstand jeweils aus und kam am Ende so immerhin zu einem Unentschieden. Im Spitzenspiel und Derby zwischen Monnerich und Fola stand es sehr lang 0:0, dann köpfte Amou eine von links getretene Ecke am langen Pfosten mustergültig zur Entscheidung ins Netz (0:1, 85.‘). Beles geriet im Kellerduell in Steinsel zwar sehr früh in Rückstand (1:0, 2.‘), konnte die Begegnung aber durch jeweils einen Doppelpack von Bonet und Labata N’Gama sowie einem Treffer von Rosas Raposo am Ende mit 5:1 für sich entscheiden und holt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Dem 0:1 für Feulen per Kopfball nach einem Freistoß aus halblinker Position (56.‘) folgte postwendend der Ausgleich durch Gastgeber Berburg, als Klein eine von rechts außen gedachte Flanke so scharf vor das Tor zog, dass sie den Keeper überraschte und zum 1:1 einschlug (57.‘). Berburg hatte danach noch einige Chancen, konnte am Ende aber auch nicht von einer doppelten Unterzahl der Gäste profitieren, die zweimal rot sahen. Rümelingen feierte dann noch trotz Rückstand am Ende einen verdienten Sieg in Lorentzweiler. Herrmann staubte einen Ball zum 1:0 ab, den der Gästetorwart in der 25.‘ nicht festhalten konnte. Doch auch hier lies die Antwort kaum eine Minute auf sich warten, als Souleimane das 1:1 erzielte (26.‘). Mit Vorteilen Rümelingen ging es hin und her und mit dem Stand von 1:1 in die Kabinen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts gelangen den Gästen zwei weitere Tore, die zum 3:1-Sieg führten.

