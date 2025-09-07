Leader verliert, Herger-Hattrick und Aufsteiger überzeugen weiter

Englische Woche 2.0, nach dem Donnerstag ist vor dem Wochenende. Die Plätze getrocknet und Spieltag Nummer 4 stand auf dem Programm. Am Samstag im einzigen Spiel der Runde trennen sich Unterstrass und Horgen 1:1-Unentschieden. Die Resultate vom Sonntag: Höngg 2 verliert gegen Regensdorf 0:1, Red Star 2 besiegt Wiedikon 2:0, Wollishofen und YF Juventus 2 trennen sich 0:0, Oetwil deklassiert Urdorf 5:0 und Rümlang unterliegt Einsiedeln 0:2.

Serien ausgebaut

YF Juventus 2 wollte nach zwei Niederlagen in Serie auf die Siegerstrasse zurückkehren und war zu Gast bei Aufsteiger FC Wollishofen. Das Heimteam wusste zum Saisonstart zu überzeugen und hatte zuletzt zweimal in Folge gewonnen.



Die erste Hälfte endete trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten torlos. Auch im zweiten Durchgang gibt es keine Toreinschüsse zu verzeichnen und das Spiel wurde mit 0:0 abgepfiffen. Damit wartet YF auch im dritten Spiel in Folge auf einen Sieg, während Wollishofen zum dritten Mal in Serie ungeschlagen bleibt.



