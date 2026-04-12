Leader souverän, Wiedikon rückt vor und Zweitvertretungen ohne Fortune

Red Star 2 unterliegt Urdorf mit 0:1 und bleibt am Tabellenende. – Foto: Christian Mathea

Frühlingsanfang, Zeitumstellung, Ostern - alles längst vorbei - die Rückrunde nimmt wieder Fahrt auf und startet die 16. Runde am Samstag mit einer Partie. Dabei verlor Einsiedeln gegen Horgen mit 0:1. Am Sonntag ging es mit folgenden Resultaten weiter: Red Star 2 unterliegt Urdorf 0:1, Rümlang und Regensdorf trennen sich 2:2-Uentschieden, Oetwil gewinnt 3:0 gegen Wädenswil, Höngg 2 verliert gegen Wiedikon mit 1:2, Adliswil bezwingt YF Juventus 2 mit 2:1 und Unterstrass spielt gegen Wollishofen 0:0.

Premiere für Heimteam Im ersten Aufeinandertreffen der Saison siegte der FC Adliswil bei YF Juventus 2 mit 2:3 . Im Heimspiel wollte man nachlegen und seine Position im Mittelfeld der Liga festigen. Für die Gäste ging es in erster Linie darum sich eine bessere Ausgangslage am Strich zu verschaffen, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf involviert zu werden. Dieses Unterfangen wollte in der ersten Hälfte vorerst noch nicht gelingen. Im Gegenteil, das Heimteam ging kurz vor der Pause durch einen Treffer von Adhurim Gashi mit 1:0 in Führung.

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Gäste rücken auf 2. Rang vor

Auf dem Hönggerberg kam es zum Duell zweier Teams, die mit einem Sieg und einem Remis in die Rückrunde gestartet sind. Sowohl das Heimteam der SV Höngg 2 als auch die Gäste des FC Wiedikon sind noch ohne Niederlage. Die Hausherren haben dank dem guten Start ihre Position im Strichkampf verbessern können und waren gewillt daran anzusetzen. Der Dritte aus Wiedikon wollte mit einem Sieg vom Ausgang der Spitzenpaarung Oetwil gegen Wädenswil profitieren.



Die Gäste aus Wiedikon bestätigten nicht nur ihre aktuelle Form, sondern auch ihre Auswärtsstärke und holten sich mit einem 1:2-Erfolg den vierten Sieg auf fremdem Terrain in dieser Saison. Matchwinner war Pablo Kessler, der beide Treffer für sein Team erzielen konnte.







Mit dem Auswärts-Erfolg rückt Wiedikon auf den zweiten Rang vor und überholt Wädenswil, dass im Spitzenkampf gegen Oetwil den Kürzeren zog. Höngg 2 kann sich nicht weiter vom Strich lösen und bleibt im Abstiegskampf involviert.







Tore Fehlanzeige

Mittelfeld-Duell der Tabellennachbarn auf der Steinkluppe. Der FC Unterstrass traf auf den FC Wollishofen. Der Siebte gegen den Sechsten. Tabellarisch nur einen Punkt getrennt. Im Hinspiel konnte sich Wollishofen mit 4:2 durchsetzen.

Wie es die Tabellenlage wohl schon prognostiziert hatte, entwickelte sich ein enges Spiel und zum Pausenpfiff konnte kein Team vor dem Tor reüssieren, sodass es mit einer Nullnummer in die Kabinen ging.



Bis zum Spielende änderte sich nichts mehr am Pausenstand und so ging die Partie mit 0:0-Unentschieden aus. Somit bleibt tabellarisch alles beim Alten, die beiden Teams gewinnen jeweils einen Zähler dazu und haben bereits ein kleines Polster von fünf, bzw. sechs Punkten zum Strich geschaffen.



