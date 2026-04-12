Leader souverän, Schlusslicht enttäuscht und Scialdone mit Lucky Punch 2. Liga, Gruppe 1: 16. Runde von Christian Mathea · Heute, 13:27 Uhr · 0 Leser

Red Star 2 unterliegt Urdorf mit 0:1 und bleibt am Tabellenende. – Foto: Christian Mathea

Frühlingsanfang, Zeitumstellung, Ostern - alles längst vorbei - die Rückrunde nimmt wieder Fahrt auf und startet die 16. Runde am Samstag mit einer Partie. Dabei verlor Einsiedeln gegen Horgen mit 0:1. Am Sonntag ging es mit folgenden Resultaten weiter: Red Star 2 unterliegt Urdorf 0:1, Rümlang und Regensdorf trennen sich 2:2-Uentschieden und Oetwil gewinnt 3:0 gegen Wädenswil.

Gäste bestätigen Formkurve

Das Schlusslicht der FC Red Star 2 empfing den in der Rückrunde noch ungeschlagenen FC Urdorf. Während die Gäste das breite Mittelfeld der Liga anführen, liegen die Roten Sterne schon leicht abgeschlagen am Tabellenende. Eine Reaktion und Kehrwende im Heimspiel war also gefragt, um im Strichkampf auch noch ein Wort mitzureden.



Am Ende resultierte aber eine 0:1-Niederlage. Kevin Da Silva Ribeiro traf in der 76. Minute für die Gäste zum Sieg. Red Star kassiert damit die elfte Pleite der laufenden Saison, weist am wenigsten geschossene Tore auf und bleibt die Rote Laterne der Liga. Besserung ist vorerst nicht in Sicht, denn die nächsten Gegner heissen Wiedikon und Regensdorf, beides Teams aus der Top-Vier.









Urdorf bleibt mit dem Auswärts-Erfolg weiter oben dran, ist auf dem 5. Zwischenrang klassiert und bestätigt weiterhin seine aktuelle Form.





Urdrof holt sich bei Red Star 2 die Punkte und gewinnt 1:0. – Foto: Christian Mathea









Scialdone rettet Gästen den Punkt

Die Ausgangslage für den Tabellenvorletzten



Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Entgegen der Tabellenklassierung und allen Statistiken zum Trotz, lag das Heimteam bis zur 64. Minute überraschend mit 2:0 in Front. Dann traf



Für die Zürcher Unterländer fühlte sich der Punktgewinn am Ende wie eine Niederlage an. Dennoch baut man den Vorsprung auf Red Star auf drei Punkte aus und bleibt in Reichweite zum Strich. Regensdorf verliert zwar wichtige Zähler, aber beweist Moral und bleibt zur Rückrunde ungeschlagen.



Leader zeigt sich unbeeindruckt

Spitzenkampf auf dem Fussballplatz Werd. Leader



Doch die Hausherren zeigten bereits im ersten Durchgang, dass sie nicht gewillt waren, dem Gegner die Chance auf tabellarische Annäherung zu gewähren. Zur Pause lag der FCOG mit 2:0 in Führung.



Da es den Gästen nicht gelang, nach dem Seitenwechseln zu einem frühen Anschlusstreffer zu kommen, war des Oetwil vorbehalten in der 74. Minute die endgültige Entscheidung herbeizuführen.



Scialdone rettet Gästen den PunktDie Ausgangslage für den Tabellenvorletzten SV Rümlang präsentierte sich im Vorfeld der Partie gegen den FC Regensdorf als schwierig. Der Aufsteiger startete die Rückrunde mit zwei Niederlagen, während die Gäste aus dem Furttal mit breiter Brust, zwei Siegen im Gepäck und einem Torverhältnis von 7:0 anreisen konnten.Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Entgegen der Tabellenklassierung und allen Statistiken zum Trotz, lag das Heimteam bis zur 64. Minute überraschend mit 2:0 in Front. Dann traf Tobias Vettiger mittels Foulpenalty zum Anschlusstreffer und läutete die spannende Schlussphase der Partie ein. Dem Favoriten gelang in der 90. Minute tatsächlich noch der Ausgleich. Elio Scialdone traf zum 2:2 und sicherte seinem Team einen Zähler.Für die Zürcher Unterländer fühlte sich der Punktgewinn am Ende wie eine Niederlage an. Dennoch baut man den Vorsprung auf Red Star auf drei Punkte aus und bleibt in Reichweite zum Strich. Regensdorf verliert zwar wichtige Zähler, aber beweist Moral und bleibt zur Rückrunde ungeschlagen.Leader zeigt sich unbeeindrucktSpitzenkampf auf dem Fussballplatz Werd. Leader FC Oetwil-Geroldswil bittet den FC Wädenswil zum Tanz um den Thron. Tabellenführer gegen Verfolger, beste Offensive gegen beste Defensive der Gruppe. Vier Punkte Differenz betrug der Unterschied vor der Partie. Wädenswil bot sich also die grosse Gelegenheit den Abstand bis auf einen Punkt zu verkürzen und das Aufstiegsrennen neu zu lancieren.Doch die Hausherren zeigten bereits im ersten Durchgang, dass sie nicht gewillt waren, dem Gegner die Chance auf tabellarische Annäherung zu gewähren. Zur Pause lag der FCOG mit 2:0 in Führung. Patrick Pereira Da Costa und Miguel Peralta trafen für die Heimmannschaft und sorgten damit bereits für eine Vorentscheidung in dieser Partie.Da es den Gästen nicht gelang, nach dem Seitenwechseln zu einem frühen Anschlusstreffer zu kommen, war des Oetwil vorbehalten in der 74. Minute die endgültige Entscheidung herbeizuführen. Fabio Rodriguez Medina machte mit dem 3:0 den Sack zu und sorgte für den sichereren Heimsieg. Damit liegt der Leader neu bereits sieben Punkte vor Wädenswil.

Leader Oetwil gibt sich gegen Verfolger Wädenswil keine Blösse und gewinnt sicher 3:0. – Foto: Roger Egger





Strichkampf ist lanciert

Klar hat der



Die erste Hälfte endete torlos, aber nicht ereignislos. Mindestens das Heimteam hätte kurz vor dem Pausenpfiff die Führung erzielen können, aber



Der zweite Durchgang war geprägt von Wechseln auf beiden Seiten und weiterhin der Suche nach dem ersten Treffer der Partie. In der 78. Minute war es dann soweit.



Dabei blieb es. Die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und holen drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Das Heimteam trauert der verpassten Grosschance kurz vor der Pause nach und muss sich vom heutigen Gegner in der Tabelle überholen lassen. Zudem kassierte



Strichkampf ist lanciertKlar hat der FC Einsiedeln noch ein Spiel weniger (die Partie gegen Unterstrass wird am 23.04. nachgeholt), aber um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf reingezogen zu werden, musste im Heimspiel gegen den FC Horgen ein Sieg her. Für die Seebuben war die Reise zum Aufsteiger ebenfalls mit der Mission "Drei Punkte einfahren" geplant. Mit einem Erfolg im Kanton Schwyz würde der FCH kurzfristig tabellarisch am Gegner vorbeiziehen und sich selbst ein wenig Luft am Strich verschaffen. Eine spannende Ausgangslage also vor dem Anpfiff.Die erste Hälfte endete torlos, aber nicht ereignislos. Mindestens das Heimteam hätte kurz vor dem Pausenpfiff die Führung erzielen können, aber Jan Auf der Maur scheiterte in der 44. Minute am Aluminium und traf nur die Latte.Der zweite Durchgang war geprägt von Wechseln auf beiden Seiten und weiterhin der Suche nach dem ersten Treffer der Partie. In der 78. Minute war es dann soweit. Engjëll Limani besorgte mit seinem 7. Saisontor die Gästeführung.Dabei blieb es. Die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und holen drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Das Heimteam trauert der verpassten Grosschance kurz vor der Pause nach und muss sich vom heutigen Gegner in der Tabelle überholen lassen. Zudem kassierte Marko Prskalo in der Nachspielzeit wegen einer Tätlichkeit noch die Rote Karte.