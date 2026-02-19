 2026-02-17T13:18:05.561Z

Ligavorschau

Leader Rümelingen in Walferdingen gefordert

Mersch weicht für Heimspiel am Freitag an den „bloen Eck“ aus, Fola (2.) vor unbequemem Derby gegen Beles

von Paul Krier · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser
Walferdingen stellt den Tabellenführer auf die Probe
Walferdingen stellt den Tabellenführer auf die Probe – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Präventiv hat Mersch sein schwieriges Heimspiel gegen Feulen am Freitagabend an den Medernacher „bloen Eck“ verlegt, da der eigene Platz insbesondere bei den aktuellen Wetterverhältnissen stets an der Grenze zur Unbespielbarkeit steht. Marisca-Sportdirektor Norbert Fischels gab uns dazu zusätzliche Erklärungen und sprach auch über das bemerkenswerte Comeback am vergangenen Wochenende in Bettemburg.

Fischels: „hoffen, dass das Wetter bald besser wird“

„Mit dem vielen Regen ist es nicht möglich, auf unserem Platz zu spielen, das geht einfach nicht. Die Gemeinde hat bereits eine spezialisierte Firma damit beauftragt, sich der Sache anzunehmen. Wir hoffen, dass das Wetter bald besser wird. Dass wir am ‚bloen Eck‘ nun auf Kunstrasen spielen dürfte gegen Feulen, das ja all seine Heimspiele auf Kunstrasen austrägt, trotzdem kein Problem darstellen. Wir haben unsere ganze Wintervorbereitung auf diesem Belag bestritten und in Bettemburg gezeigt, dass wir auf einem solchen auch erfolgreich spielen können.

Wir hatten auch in Lintgen und Lorentzweiler angeklopft, um dort antreten zu können, doch dies ging aus verschiedenen Gründen nicht, so dass wir nun in Medernach spielen. In Bettemburg hatten wir in der 1.Halbzeit Pech, als Schmitz mit einem Kopfball an einer Glanzparade des Torwarts scheiterte und wir einmal den Pfosten trafen. Bei beiden Gegentoren standen wir nicht gut. Nach der Pause stellten wir um und spielten in der Offensive sauberer und bekamen unsere Stürmer gut in Szene gesetzt. Am Ende waren wir auch konditionell besser.“

Am Samstag kommt es dann zu einem Südduell, in dem das erwähnte Bettemburg in Schifflingen eigentlich über die besseren Karten verfügen sollte, doch nach zwei Niederlagen über den Jahreswechsel hinweg und mit Blick auf die Formtabelle sollte sich der SCB seiner Sache nicht zu sicher sein. Dies darf auch der Tabellenzweite Fola nicht, der den stark auftretenden Nachbarn und Aufsteiger Beles auf dem „Gaalgebierg“ begrüßt. Beide haben nur eines ihrer letzten fünf Spiele verloren und der Trend spricht sogar leicht für die Gäste, die reguläre Tabelle dagegen für die Escher. Leader Rümelingen muss sich in Walferdingen einer eigentlich schweren Aufgabe stellen, doch der FC Résidence durchschreitet z.Z. ein kleines Tief. Ob das für die Gäste eine Chance darstellt? In der engen Ehrenpromotion ist diese Frage nie abschließend zu beantworten.

Ettelbrück ist richtig stark in das Fußballjahr 2026 gekommen und wird entsprechend auch gegen den Vorletzten Lorentzweiler in die Favoritenrolle schlüpfen. Es ist wohl das Spiel des Wochenendes, das sich am wenigsten eng ankündigt – doch auch das heißt in der 2.Liga nicht wirklich etwas! Der FC Koeppchen empfängt Berburg zum Ostduell mit einem Sieg im Rücken, im Grunde sollte man aber die Gäste als das bessere Team einschätzen. Auf dem Papier müsste Luxembourg City in Monnerich Favorit sein. Doch dieses ist bekanntlich geduldig und zudem hat für den FCM so etwas wie eine neue Saison begonnen, mit zahlreichen Rückkehrern und guten Verstärkungen. Wiltz möchte gegen Schlusslicht Steinsel seine Niederlage aus dem Topspiel bei Fola sicherlich wiedergutmachen, der Kader sollte dazu in der Lage sein. Dennoch zeigt der Trend, dass die aktuelle Form beider Mannschaften nicht so weit auseinanderliegt, als es die Tabelle nahelegt.

Am Freitag

Morgen, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
US Feulen
US FeulenFeulen
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

(am „bloen Eck“)

Am Samstag

Sa., 21.02.2026, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
20:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

__________________

