Die Spvgg Ruhmannsfelden fordert den 1. FC Passau heraus – Foto: Stefan Ritzinger

Leader Passau in Ruhmannsfelden auf dem Prüfstand 14. Spieltag: Künzing hat Schalding II zu Gast +++ Wiederstarktes Grafenau erwartet Nachbarn Perlesreut

Vorrundenfinale in der Bezirksliga Ost! Der 1. FC Passau hat die große Chance, sich mit einem Auswärtsdreier die Herbstmeisterschaft zu sichern. Auf die Schützlinge von Johannes Hofer und Christian Nußhart wartet bei der SpVgg Ruhmannsfelden aber eine echte Bewährungsprobe. Der Rangzweite FC Künzing hat die U23 des SV Schalding-Heining zu Gast.

Heute, 19:00 Uhr TSV Regen Regen SV Oberpolling Oberpolling 19:00 live PUSH





Daniel Völkl (Co-Spielertrainer TSV Regen): "Eine indiskutable Partie lieferten wir in Perlesreut ab. Zum zweiten Mal hintereinander zogen wir gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt den Kürzeren Somit haben wir uns in kürzester Zeit wieder in die Bredouille gebracht und müssen nun schnellstmöglich die Trendwende herbeiführen, ansonsten wird es für uns vor der Winterpause richtig ungemütlich. Wir sind bereits am Freitag im Einsatz und empfangen erneut einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Das eminent wichtige Spiel gegen Oberpolling wollen wir mit voller Konzentration angehen, da Kleinigkeiten den Ausschlag über Sieg oder Niederlage geben werden. Zudem haben wir aufgrund der schwachen Auftritte in den letzten beiden Wochen bei unseren treuen Fans einiges gut zu machen."



Personalien: Simon Fieweger, Lukas Schmid, Armin Süß, Tobias Franke, Uli, Max und Michael Kappl müssen ersetzt werden.





Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Die Niederlage gegen Künzing haben wir uns zum großen Teil selbst zuzuschreiben. In Regen müssen wir über 90 Minuten disziplinierter und konzentrierter sein als zuletzt, um etwas holen zu können."



Personalien: Walter Mörtlbauer und Martin Braumandl kehren ins Aufgebot zurück. Neu auf der Ausfallliste ist dafür Sandro Fischl.





Thomas Prebeck (Trainer FC Künzing): "Die Schaldinger Mannschaft ist sehr schwer einzuschätzen - sowohl personell als auch von den Ergebnissen. Wir müssen wieder in jeder Situation mehr investieren als der Gegner und mit der absoluten Überzeugung auf's Feld gehen, das Spiel gewinnen zu wollen."



Personalien: Bis auf den rotgesperrten Torhüter Simon Zitzlsperger steht den Römern der komplette Kader zur Verfügung.







Christopher Pauli (Trainer SV Schalding-Heining II): "Künzing ist Favorit. Wir werden ihnen jedoch einen heißen Kampf bieten. Für uns zählt aktuell jeder Punkt, daher werden wir wieder alles raushauen und mutig auftreten."





Personalien: Florian Schabl und Luis Grubmüller fehlen der Bayernliga-Reserve, die zudem noch ein paar Fragezeichen zu beklagen hat.









Der SV Hutthurm kreuzt mit dem SV Schöfweg die Klingen – Foto: Karl-Heinz Hönl









Morgen, 16:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm SV Schöfweg Schöfweg 16:00 live PUSH





Albert Krenn (Spielertrainer SV Hutthurm): "Mit Schöfweg kommt eine Mannschaft zu uns, die erst wieder gegen Vornbach gezeigt hat, zu was sie fähig ist. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft, es passt momentan vieles und wir wollen an die Leistung vom Spiel in Schalding anknüpfen."



Personalien: Adrian Böck, Fabian Semsch, Maximilian Köberl, Stefan Jungbauer und Matthias Kühberger sind nicht einsatzbereit. Ob es bei Lukas Krenn schon wieder geht, ist noch offen.





Matthias Süß (Trainer SV Schöfweg): "Hutthurm und wir gehen seit drei Jahren tabellarisch Schulter an Schulter durch die Bezirksliga. Wir wissen um die Stärken der Mannschaft und glauben, dass es wieder ein enges Match wird, bei dem auch die Tagesform entscheidend sein wird."



Personalien: Fabian Wagner, Michael Weny, Marco und Martin Galow fehlen den Gästen.









Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): " Nach der Niederlage in Schöfweg, wollen wir zu Hause gleich wieder in die Spur zurückfinden. Den Gegner werden wir trotz seiner Platzierung nicht unterschätzen und versuchen, mit einer Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche, die Punkte in Vornbach zu behalten."



Personalien: Moritz Krompaß, Manuel Höchbauer und Lucas Stallmeier sind beim Neuling nicht mit an Bord.







Onur Örs (Abteilungsleiter Türk Gücü Straubing): "In unserer Lage helfen uns eigentlich nur Siege entscheidend weiter. Dass das in Vornbach eine Mammutaufgabe wird, ist uns aber durchaus bewusst. Der Gegner ist die Mannschaft der Stunde und spielt bislang eine überragende Saison. Um dort bestehen zu können, muss bei uns alles passen."





Personalien: Kaan Coban ist beim Schlusslicht aus privaten Gründen nicht dabei. Routinier Andrei Beica konnte beschwerdefrei trainieren und soll die in den letzten Wochen äußerst wackelige Hintermannschaft stabilisieren.





Martin Kreß (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Am Samstag gastiert mit dem FC Passau einer der beiden Topfavoriten auf den Titel bei uns am Lerchenfeld. Passau hat einen Top-Kader, ist seit dem dritten Spieltag ungeschlagen und wird die Serie sicher ausbauen wollen. Leider fallen uns mit Robert Peter und Johannes Wittenzellner mit Bänderrissen zwei wichtige Spieler bis zur Winterpause aus. Trotzdem haben wir auch gegen Künzing bewiesen, dass wir in diesen Spielen Paroli bieten können und werden uns daher auch dieses Mal nicht verstecken."



Personalien: Robert Peter, Johannes Wittenzellner und Henrik Mucollari stehen neben den Langzeitausfällen auf der Verletztenliste. Zudem steht hinter dem Mitwirken von Armin Pfeffer noch ein Fragezeichen.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Letztes Spiel der Hinrunde und wir reisen zur besten Heimmannschaft. Allerdings sind wir auch die beste Auswärtsmannschaft, daher erwarten wir einen heißen Kampf um die drei Punkte und werden alles dafür tun, diese mit nach Passau zu nehmen."



Personalien: Nicht dabei sind die beiden Rotsünder Noah Aklassou und Felix Hochholzer sowie Alexander Kotlik, Gabriel Bauer, Alexander Moser und Patrick Weber.











Der FC Salzweg um Co-Spielertrainer Stefan Holzinger hofft beim TSV Mauth auf die Trendwende – Foto: Karl-Heinz Hönl







Morgen, 17:00 Uhr TSV Mauth Mauth FC Salzweg Salzweg 17:00 PUSH





Maximilian Stockinger (Abteilungsleiter TSV Mauth): "Gegen Salzweg ist es immer schwierig zu spielen. Nach dem Trainerwechsel werden die Gäste bestimmt besonders motiviert sein. Wenn wir unser Potenzial abrufen können, werden wir dieses wichtige Spiel aber für uns entscheiden."



Personalien: Beim TSV Mauth droht Christian Fuchs auszufallen. Fix nicht dabei sind Niko Herzig, Dominik Bernhardt und Tobias Stockinger.





Michell Stark (Sportlicher Leiter FC Salzweg): "Es liegen turbulente Tage hinter uns mit einem Trainerwechsel und vielen Einzelgesprächen. Trotz des Ausfalls einiger Leistungsträger müssen wir es schaffen. den Laden dicht zu bekommen und 90 Minuten füreinander zu kämpfen. Mit dem TSV Mauth gastieren wir bei der Mannschaft der Hinrunde, die mit Tolksdorf einen absoluten Ausnahmekönner in Ihren Reihen hält. Wir wollen aber den Bock umstoßen und unserem neuen Trainer den bestmöglichen Einstand in diesem Sechs-Punkte-Spiel bereiten."



Personalien: Daniel Maier, Sebastian Schweitzer, Konrad Rüther, Daniel Brummer und Benedict Braun sind nicht einsatzfähig. Ob es bei Philipp Bauer und Niklas Mautner klappt, ist noch ungewiss.









Morgen, 16:00 Uhr SV Grainet Grainet SC Kirchroth Kirchroth 16:00 PUSH





Christian Moser (Abteilungsleiter SV Grainet): "Mit Kirchroth erwartet uns ein unbeschriebenes Blatt. Wir lassen uns von der Tabellenposition nicht täuschen und wissen, dass sie mit etwas Glück bereits auch den einen oder anderen Zähler mehr auf dem Konto haben könnten. Wir haben gegen Salzweg einen wichtigen Sieg feiern können und möchten beim Heimspiel am Samstag an die gute Leistung anknüpfen."



Personalien: Johannes Glaser und Stefan Grimbs müssen passen.







Patrick Meier (Trainer SC Kirchroth): "Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir durch individuelle Fehler den Gegner das Tor auf dem Silbertablett präsentieren. Gegen Grafenau haben wir beim 0:1 einen unnötiger Freistoß produziert, beim zweiten Gegentreffer haut ein Innenverteidiger zunächst am Ball vorbei und rutscht dann auch noch aus. Kurz vor der Pause machen wir den Anschlusstreffer, kommen gut aus der Kabine, dann will unser Keeper einen Stürmer ausspielen, vertändelt den Ball und nach dieser Szene war das Spiel entschieden. Wir müssen diese Fehler einfach minimieren, um in der Liga was mitnehmen zu können. Fest steht, dass die Bezirksliga Ost einfach schwieriger als die West-Gruppe ist. Deshalb stehen auch Türk Gücü Straubing und wir ganz unten. Noch ist aber nichts verloren und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir die Klasse halten können."



Personalien: Thomas Pfeffer, Tobias Artmann, Simon Dorfner und Lukas Groß fallen sicher aus. Zudem gibt es noch einige Fragezeichen.









Morgen, 15:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau SV Perlesreut Perlesreut 15:00 PUSH