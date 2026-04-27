Leader Etzella kann Vorsprung ausbauen

Ettelbrück erdligte seine Pflichtaufgabe erfolgreich – Foto: Andy Gallo

Der 26.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Lorentzweiler lag nach 23 Minuten und zwei Kopfballtoren gegen Wiltz mit 2:0 in Führung. Da die Gäste aber schnell den Anschluss fanden, blieb es spannend. Wiltz arbeitete nach der Pause am Ausgleich und sollte in der Schlussphase fündig werden (2:2, 85.‘). Was für den FCL ein durchaus wichtiger Punkt im Abstiegskampf sein kann, war für Wiltz eigentlich zu wenig. Durch das 1:1 gegen Rümelingen hat Berburg den Anschluss an die Spitzengruppe zwar noch nicht ganz verloren, doch bei vier verbleibenden Spielen und jetzt 5 Zählern Rückstand beginnt eine kleine Lücke zwischen Platz 4, den eben Rümelingen belegt, und dem FC Berdenia zu klaffen. Luxembourg City mischt weiter im Aufstiegsrennen mit, dies nach einem deutlichen 3:0-Heimsieg gegen Feulen. Wir haben City-Trainer Christophe Bello zu eventuellen Aufstiegsplänen gefragt.

Bello: „können uns nicht mehr verstecken“

„Wir können uns nicht mehr verstecken, wir liegen knapp hinter den ersten vier, unter denen wir uns noch nicht befunden haben. Die Idee ist, zum Saisonende unter ihnen zu sein. Wir spielen eine gute Rückrunde und kommendes Wochenende geht es in Rümelingen genau darum, einen möglichen Platz in den Top 4. Wir haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten, so dass wir aufsteigen könnten.

Gegen Feulen war uns bewusst, dass ein möglicher Verlierer bei vier verbleibenden Spielen wohl Abschied von Hoffnungen auf den Aufstieg nehmen musste. Wir spekulierten ein wenig darauf, dass Feulen nach dem Pokalspiel vom Mittwoch noch müde sein könnte. Sie machten in der Tat diesen Eindruck und hatten nur eine richtige Torchance. Wir hatten die Begegnung stets unter Kontrolle.“

Steinsel fühlte Spitzenteam Bettemburg auf den Zahn, als man eine Gästeführung in einer lebhaften Anfangsphase der 2.Hälfte ausgleichen konnte. Doch der SCB erzielte kurz darauf gleich zwei Tore, ehe der FC Alisontia den Anschluss fand und wieder für Spannung sorgte. Für einen erneuten Ausgleich blieb viel Zeit, erzielen konnte man ihn aber nicht mehr. Ein Doppelpack von Delgado in der 2.Halbzeit sicherte Monnerich 3 Punkte gegen Nachbar Beles. Der FCM hat den Klassenerhalt damit fast sicher, genau wie, trotz der Niederlage, der FC The Belval. Fola ging nach einem Ballverlust des FC Koeppchen in der 21.‘ in Führung, doch die Gastgeber glichen unmittelbar vor der Pause per Elfmeter aus (1:1, 45.‘+1). Fast über die gesamt 2.Halbzeit hinweg blieb es bei diesem Zwischenstand, ehe Funck eine Ecke in der 84.‘ per Kopf zum Siegtreffer ins Tor befördern konnte (1:2).

Zwei Treffer in Halbzeit 1 bescherten Spitzenreiter Ettelbrück, das sich ein Plus an Torchancen gegen das abstiegsgefährdete Schifflingen erarbeitete, nicht nur einen 2:0-Heimsieg, sondern auch einen Vorsprung von 4 Punkten auf Rang 3. Womit eines klar ist: Ettelbrück wird auch nach dem 27.Spieltag Tabellenführer sein. Das torreichste Spiel lieferten sich Walferdingen und Mersch, das schon nach 3 Minuten in Führung lag, am Ende aber eine 3:0-Führung herschenkte. Schmitz traf zweimal auf Seiten der Gäste, Macedos Doppelpack sicherte dem FC Résidence in der Schlussphase den Punkt. Held sollte nicht zum Merscher Helden avancieren, als er kurz vor Schluss am Pfosten scheiterte und ihm so der Lucky Punch verwehrt blieb.