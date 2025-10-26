Leader behauptet sich, Kellerteams siegreich & Aufsteiger überzeugend
2. Liga, Gruppe 1: 10. Runde
Die Winterzeit stand vor der Tür - noch bevor die Uhren um eine Stunde zurück gestellt werden sollten, wurde die 10. Runde der 2. Liga Gruppe 1 mit folgenden Resultaten gestartet: Urdorf besiegt Wiedkon 3:2 und Wädenswil schlägt Regensdorf 2:0.
Am Sonntag waren die Uhren dann korrekt gestellt und die nächsten Partien wurden ausgetragen: Wollishofen und Horgen trennen sich 2:2, Oetwil gewinnt gegen Höngg 2 mit 4:2, Unterstrass holt sich einen 4:1-Heimsieg gegen Red Star 2, Adliswil bewzingt Rümlang 2:1 und YF Juventus 2 unterliegt Einsiedeln 0:2.
Nachspielzeit mit zwei Treffern
Mit dem FC Wollishofen und dem FC Horgen trafen zwei Teams aus dem breiten Mittelfeld aufeinander, die tabellarisch gerade mal einen Zähler Punkte-Differenz aufweisen. Dem Heimteam gelang ein Start nach Wunsch und die Führung in der 12. Minute durch Meo Dalgic. Die Gäste hielten aber dagegen und konnten die Partie in der 28. Minute durch Yannis Elmer ausgleichen. Mit 1:1 ging es dann auch in die Kabinen.
Die zweite Hälfte blieb lange Zeit torlos, ehe dem Gast kurz vor Abpfiff das 1:2 durch Haruna Tunkara gelang. Doch es blieb der vermeintliche Lucky Punch, denn das Heimteam wusste nochmal zu reagieren. Raphael De Gottardi gelang in der 92. Minute der vielumjubelte Ausgleich. Mit 2:2 wurde die Partie schlussendlich abgepfiffen.
Die Punkteteilung hilft keinem Team so richtig weiter, aber beide Mannschaften dürften am Ende froh sein, einen weiteren Zähler auf dem Konto eingefahren zu haben.
Zwei Treffer in der Nachspielzeit führen beim Spiel Wollishofen gegen Horgen zum 2:2-Unentschieden. – Foto: Christian Mathea Am Ende nochmals spannend
Im Spiel zwischen dem FC Oetwil-Geroldswil
und dem SV Höngg 2
wollten die Hausherren mit einem Sieg von der Regensdorfer Niederlage in Wädenswil profitieren und wieder erster Verfolger des Leaders werden. Mit einem Doppelschlag zwischen der 24. und 28. Minute wurde der Grundstein dafür bereits im ersten Durchgang gelegt. Zuerst traf Fabio Rodriguez Medina
, dann legte die Zweitvertretung der Höngger gleich selbst nach und stellte mittels Eigentors auf 2:0.
Nach einer guten Stunde legte das Heimteam nach und erneut war Rodriguez Medina der Torschütze. Die 3:0-Führung schien bereits die Entscheidung in dieser Partie gewesen zu sein. Doch die Gäste gaben sich nicht auf und bewiesen Moral. Höngg kam bis kurz vor Schluss auf 3:2 heran und machte es nochmal spannend. Als Branko Bankovic
in der 89. Minute mittels direktem Freistoss auf 4:2 erhöhte, schien die Messe erneut gelesen zu sein. Aber die Gäste verkürzten tatsächlich in der Nachspielzeit noch einmal auf 4:3.
Zu mehr reichte es am Ende allerdings nicht und Oetwil behielt die drei Punkte auf dem Fussballplatz Werd. Mit dem knappen Sieg übernimmt der FCOG den zweiten Tabellenplatz und ist somit wieder erster Verfolger von Leader Wädenswil.Heimteam schiesst sich über den Strich
Strichkampf im Spiel FC Unterstrass
gegen FC Red Star 2
. Die Gäste lagen vor der Partie noch knapp über dem Strich. Das Heimteam war kurzzeitig, durch den Urdorfer Sieg gegen Wiedikon, auf dem letzten Tabellenklang gelandet und wollte diesen schnellstmöglich wieder loswerden. Dabei half der frühe Führungstreffer in der 7. Minute durch Marcel Huber
. Anes Xhinovci
konnte in der 18. Minute für Red Star ausgleichen, doch sieben Minuten später brachte Tim Bisegger
seine Farben wieder in Front. Zur Pause führte das Heimteam mit 2:1.
Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber für den nächsten Höhepunkt besorgt. Nach einer Stunde erzielte Marcel Huber seinen zweiten persönlichen Treffer zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte Luan Idrizi
in der 87. Minute mit dem 4:1. Mit dem Sieg überholt Unterstrass die Roten Sterne in der Tabelle. Red Star ist durch die Niederlage unter den Strich gefallen.
Unterstrass schiesst sich gegen Red Star 2 mit 4:1 aus dem Tabellenkeller. – Foto: FC Unterstrass Insta Aufsteiger rückt in die Top-4 vor
Auf dem Juchhof kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC YF Juventus 2
und dem FC Einsiedeln
. Die Aufsteiger stehen auf dem ausgezeichneten fünften Zwischenrang und spielen bisher eine tolle Premieren-Saison. Die Zweitvertretung von Juventus bleibt eine Wundertüte und wartet mitunter seit drei Spielen auf einen Sieg.
Das Heimteam übernahm aber das Spieldiktat und drückte auf die Führung. Weil sich aber in der Defensive Fehler einschlichen, profitierte der Gast zweimal und schoss entgegen dem Spielverlauf die Tore. Zuerst verwertete Jan Rüttimann
in der 18. Minute einen direkten Freistoss, dann traf Domagoj Andacic
in der 25. Minute zum 0:2 per Abstauber. Mit der Zweitore-Führung ging es in die Pause.
Nach der Pause hatte beide Teams ihre Möglichkeiten und beklagten zudem jeweils einen Aluminium-Treffer. Weitere Tore fielen allerdings keine mehr. Mit dem Auswärts-Sieg setzt sich Aufsteiger Einsiedeln auf den 4. Platz und schnuppert an einer Top-Drei-Platzierung. YF fällt auf den 10. Rang zurück und hat nur noch einen Punkt Reserve auf den Platz unter dem Strich.Cup-Sieg-Schwung mitgenommen
Zwei Punkte trennten den FC Adliswil
vor der Partie vom Gegner SV Rümlang
. Die Unterländer Gäste sind unter dem Strich klassiert, das Heimteam knapp darüber. Adliswil wollte den Schwung vom Cup-Sieg
am Donnerstag gegen Wiedikon mitnehmen. Doch der Start in die Partie gelang den Hausherren nicht wie gewünscht. In der 20. Minute erzielte Mithat Misimi
die 0:1-Gästeführung. Damit ging es dann auch schon in die Pause.
Auch im zweiten Durchgang waren Tore lange Zeit Mangelware. Zehn Minuten von dem Ende waren es erneut die Gäste, die treffen konnten, allerdings ins eigene Tor. Die Partie war für die Schlussphase also ausgeglichen und Adliswil behielt das bessere Ende für sich. In der 88. Minute traf Erdonit Mehmeti
mittels Penalty zum 2:1. Spiel gedreht, Schwung mitgenommen und in der Tabelle einen grossen Sprung nach vorne gemacht.
Adliswil grüsst neu vom 6. Zwischenrang, während Rümlang weiterhin im Tabellenkeller krebst.
Adliswil holt sich gegen Rümlang den Sieg und drei Punkte. – Foto: Christian Mathea Befreiungsschlag für Heimteam
Das Schlusslicht FC Urdorf
empfing den Tabellen-Vierten FC Wiedikon
. Die Stadtzürcher Gäste verloren am Donnerstag dramatisch im Cup gegen Adliswil
mit 8:9
nach Elfmeterschiessen. Es stellte sich die Frage ob man diese Niederlage bereits verdaut hatte. Urdorf seinerseits war bereits Mitte September aus dem Cup
ausgeschieden - ebenfalls nach Penaltys gegen Adliswil.
Die Partie endete mit einem 3:2-Heimsieg für Urdorf. Zur Pause lag das Heimteam bereits vorentscheidend mit 2:0 in Front. Dominik Sommer
(27. Minute) und Remo Weidmann
(46. MInute) konnten sich als Torschützen auszeichnen. Die Gäste bewiesen Moral und kamen in der 77. Minute zum Anschlusstreffer durch Gianluca De Tommasi
. In der 91. Minute bewerkstelligte De Tommasi mittels Foulpenalty sogar den Ausgleich. Das bessere Ende hatten aber die Gastgeber. Raudy Manuel Moncion
erzielte in der Nachspielzeit (92.) den 3:2-Siegtreffer.
Nach der Cup-Pleite muss Wiedikon nun also in der Meisterschaft eine Niederlage einstecken. Damit wird der FCW tabellarisch erstmal wieder ein wenig zurückgebunden, rutscht auf dem fünften Zwischenrang und hat bereits sieben Zähler Rückstand auf die Spitze. Urdorf gelingt der Befreiungsschlag und Saisonsieg Nummer Zwei. Mit dem Erfolg verlassen die Urdorfer vorübergehend den letzten Rang und treten die rote Laterne über Nacht an Unterstrass ab. Mittlerweile ist die Laterne aber aufgrund der Sonntagsspiele zurück in Urdorf.Toptorjäger sorgt für Unterschied
Das Topspiel der Runde wurde auf dem Sportplatz Beichlen ausgetragen. Der Tabellenführer FC Wädenswil
traf auf den Co-Leader FC Regensdorf
. Beide Teams stehen nach neun Spieltagen mit 20 Punkten auf den Spitzenplätzen. Die Bilanz
vor der Partie sprach sich für die Gäste aus, welche aus den letzten neun Spielen sechs Siege einfahren konnten. Letzte Saison gingen beide Begegnungen mit 4:2
und 2:5
an die Furttaler.
Eines kann vorweg genommen werden, die Entscheidung in dieser Partie fiel bereits in der ersten Hälfte. Das Heimteam konnte sich dabei auf seinen besten Torschützen verlassen. Siro Sacconi
buchte in der 35. Minute das 1:0. In der 42. Minute doppelte der 20jährige Stürmer nach und stellte auf 2:0. Damit steht Sacconi bereits bei sieben Saisontreffern
. Weitere Tore fielen keine mehr und das Heimteam gewinnt den Spitzenkampf.
Wädenswil übernimmt mit dem Sieg die alleinige Tabellenführung und führt Regensdorf die zweite Saisonniederlage zu. Die Gäste waren zuletzt acht Partien in Folge ungeschlagen.
Wädenswil feiert den Heimsieg gegen Regensdorf und die Verteidigung der Tabellenspitze. – Foto: Roger Egger
