Leader behauptet sich, Kellerteams siegreich & Aufsteiger überzeugend

Die Winterzeit stand vor der Tür - noch bevor die Uhren um eine Stunde zurück gestellt werden sollten, wurde die 10. Runde der 2. Liga Gruppe 1 mit folgenden Resultaten gestartet: Urdorf besiegt Wiedkon 3:2 und Wädenswil schlägt Regensdorf 2:0. Am Sonntag waren die Uhren dann korrekt gestellt und die nächsten Partien wurden ausgetragen: Wollishofen und Horgen trennen sich 2:2, Oetwil gewinnt gegen Höngg 2 mit 4:2, Unterstrass holt sich einen 4:1-Heimsieg gegen Red Star 2, Adliswil bewzingt Rümlang 2:1 und YF Juventus 2 unterliegt Einsiedeln 0:2.

Nachspielzeit mit zwei Treffern

Mit dem FC Wollishofen und dem FC Horgen trafen zwei Teams aus dem breiten Mittelfeld aufeinander, die tabellarisch gerade mal einen Zähler Punkte-Differenz aufweisen. Dem Heimteam gelang ein Start nach Wunsch und die Führung in der 12. Minute durch Meo Dalgic. Die Gäste hielten aber dagegen und konnten die Partie in der 28. Minute durch Yannis Elmer ausgleichen. Mit 1:1 ging es dann auch in die Kabinen.



Die zweite Hälfte blieb lange Zeit torlos, ehe dem Gast kurz vor Abpfiff das 1:2 durch Haruna Tunkara gelang. Doch es blieb der vermeintliche Lucky Punch, denn das Heimteam wusste nochmal zu reagieren. Raphael De Gottardi gelang in der 92. Minute der vielumjubelte Ausgleich. Mit 2:2 wurde die Partie schlussendlich abgepfiffen.



Die Punkteteilung hilft keinem Team so richtig weiter, aber beide Mannschaften dürften am Ende froh sein, einen weiteren Zähler auf dem Konto eingefahren zu haben.



