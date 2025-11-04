Lea Johne trifft fünfmal beim 19:0: "Wollen auf jeden Fall aufsteigen"

Mit einem historischen 19:0-Heimsieg gegen den VfB Tamm hat der FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein deutliches Ausrufezeichen in der Frauen-Bezirksliga Enz/Murr gesetzt. Im Mittelpunkt: Lea Johne , die gleich fünfmal traf und damit entscheidend zum Kantersieg beitrug. Die 23-Jährige ist die FuPa-Spielerin der Woche in Württemberg.

„Nein, ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet. Aber freue mich natürlich sehr darüber“, sagt Lea Johne bescheiden. Die Angreiferin wirkt bodenständig und dankbar – zwei Eigenschaften, die sie auf und neben dem Platz auszeichnen.

Perfektes Zusammenspiel führt zum Rekordsieg

Beim 19:0-Sieg gegen den VfB Tamm passte einfach alles. „Allgemein das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft hat super funktioniert. Die Pässe sind gut angekommen und wir hatten einfach Spaß“, erklärt Johne. Das Spiel sei ein Paradebeispiel dafür gewesen, was möglich ist, wenn das Team im Einklang agiert.

Fünf Tore dank starker Vorlagen

Ihre eigenen Treffer sieht die 23-Jährige vor allem als Ergebnis guter Vorarbeit ihrer Mitspielerinnen: „Am liebsten treffe durch perfekte Vorlagen meiner Mitspielerinnen“, sagt sie. Johne weiß genau, dass Tore im Frauenfußball nicht nur Einzelleistungen sind – und betont den kollektiven Charakter des Erfolgs.

Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg

Was Johne besonders schätzt, ist das Miteinander im Verein: „Jeder unterstützt jeden, und der Zusammenhalt auf dem Platz ist richtig stark.“ Für sie ist der FSV 08 Bietigheim-Bissingen mehr als nur ein Verein – es ist eine Gemeinschaft, die sportliche Ziele mit menschlicher Nähe verbindet.

Keine Einzelheldinnen, sondern ein Team

Auf die Frage nach einer Lieblingsspielerin reagiert Johne diplomatisch – und herzlich: „Ich mag das ganze Team, jede Spielerin hat ihre eigene Besonderheit.“ Diese Haltung unterstreicht ihre Teamorientierung und den Respekt vor jeder einzelnen Mitspielerin.

Leidenschaft für die Sturmspitze

Sportlich fühlt sich Johne in der Offensive am wohlsten: „Ich spiele am liebsten in der Sturmspitze.“ Dort kann sie ihre Stärken am besten ausspielen – Laufbereitschaft, Abschlussstärke und das Gespür für den richtigen Moment.

Aufstieg als klares Ziel

In der Frauen-Bezirksliga Enz/Murr liegt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen derzeit auf Rang drei. Doch das Ziel ist eindeutig: „Wir wollen auf jeden Fall aufsteigen“, betont Johne entschlossen. Ihre Worte zeigen den Ehrgeiz der gesamten Mannschaft, die mit Spielfreude und Zusammenhalt nach oben strebt.

Persönliche Entwicklung im Fokus

Auch individuell hat Johne klare Vorstellungen: „Ich möchte mich immer weiter verbessern. Außerdem will ich noch konstanter werden in der Mannschaft und möglichst viel beitragen.“ Ihre Motivation ist spürbar – sie denkt langfristig, ohne die Bodenhaftung zu verlieren.

Ausgleich abseits des Rasens

Wenn sie nicht auf dem Platz steht, verbringt Lea Johne ihre Zeit gerne mit Freunden: „Etwas mit Freunden unternehmen“, sagt sie schlicht, aber ehrlich. Beruflich arbeitet sie bei der R+V Versicherung als Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen – ein Beruf, der Struktur und Verantwortung verlangt, ähnlich wie im Fußball.

Eine Spielerin mit Herz und Hingabe

Lea Johne steht für Leidenschaft, Teamgeist und Bescheidenheit. Ihre fünf Tore gegen den VfB Tamm sind Ausdruck ihres Könnens – aber auch des großen Zusammenhalts im Team des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Die Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche ist mehr als verdient: Sie ehrt nicht nur eine herausragende Stürmerin, sondern eine Spielerin, die den Fußball mit ganzem Herzen lebt.