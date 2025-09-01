LCS Teamsport stattet 1. Mannschaft aus

Langjähriger Unterstützer Anlässlich des Heimspiels der 1. Mannschaft überreichte Gregor Löw von LCS Teamsport Bad Camberg offiziell einen neuen weißen Trikotsatz. Die Spende erfolgte im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem regionalen Teamsportausstatter.

LCS Teamsport ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner im Jugend- und Seniorenfußball. Neben einem breiten Sortiment an Sportbekleidung und Teamequipment bietet das Unternehmen auch eine hauseigene Textilveredelung, wodurch individuelle Drucke schnell und zuverlässig umgesetzt werden können. Trikots bringen direkt Glück

Die neuen Trikots wurden direkt mit einem eindrucksvollen 11:1 Heimsieg eingeweiht – ein gelungener Start in der neuen Spielkleidung. Kai Mucke, Abteilungsleiter Fußballsenioren, bedankt sich herzlich bei Gregor Löw und seinem Team für die großzügige Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.