LBS Immobilien Cup - Jugendfußball der Extraklasse in Solingen

Die 1. Spvg. Solingen-Wald 03 richtet am kommenden Wochenende zum zweiten Mal den LBS Immobilien Cup aus und bringt damit hochklassigen Jugendfußball nach Solingen. In Zusammenarbeit mit den Hauptsponsoren LBS Immobilien Solingen und UKA Rehbau Solingen erwartet die Zuschauer ein sportliches Highlight mit namhaften Nachwuchsteams.

Gespielt wird in der Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums in Solingen, wo eine Rundumbande für attraktiven, schnellen Hallenfußball sorgen wird. Der Turnierauftakt erfolgt am Samstag, 31. Januar, ab 9 Uhr mit den Teams der U8. Ab etwa 13.30 Uhr greifen dann die Mannschaften der U9 ins Geschehen ein.

Der sportliche Höhepunkt folgt am Sonntag, wenn die U13-Teams um den begehrten Wanderpokal spielen. Ab 10 Uhr messen sich Nachwuchsmannschaften renommierter Vereine, darunter 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Viktoria Köln, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Essen, Wuppertaler SV, Sportfreunde Siegen, Bergisch Gladbach 09, Eintracht Dortmund sowie der Gastgeber Solingen-Wald 03. Das große Finale ist für 15.30 Uhr angesetzt.