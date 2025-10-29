– Foto: René Diebel

Lazarett auf dem Prüfstand: Nordhorn kämpft um Punkte gegen Bentheim Für die Gastgeber gilt es zudem noch eine Rechnung zu begleichen Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Bad Bentheim Weiße Elf Frank Westerink

Am kommenden Wochenende steht für die VfL Weiße Elf Nordhorn ein wichtiges Heimspiel auf dem Programm. Gegner ist der SV Bad Bentheim, Absteiger aus der Landesliga, der nach einem holprigen Saisonstart nun langsam in Fahrt kommt. Die Gäste mussten am vergangenen Wochenende aufgrund des stürmischen Wetters spielfrei bleiben, da das Spiel gegen die SG Freren ausfiel. Dennoch konnten sie zuletzt mit einem 3:0-Sieg gegen Concordia Emsbüren wieder Selbstvertrauen tanken.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf SV Bad Bentheim Bad Bentheim 14:00 PUSH Weiße-Elf-Coach Frank Westerink blickt mit gemischten Gefühlen auf die Partie:

„Wir gehen mit einer etwas breiteren Brust in das Heimspiel und haben noch das letzte Heimspiel gegen Bentheim im Hinterkopf. Da haben wir nach starken 65 Minuten und einer 4:1-Führung und weiteren Chancen zum 5:1 und 6:1, noch 4:4 gespielt und Bentheim ist am Ende aufgestiegen. Dieses Mal wollen wir die drei Punkte aber hier behalten.“

Personell muss die Elf aus Nordhorn allerdings ein wenig improvisieren: „Dafür gilt es aber erstmal aus dem Lazarett eine Mannschaft auf den Platz zu bringen. Fehlende bzw. angeschlagene Spieler sind unter anderem Del, Zare, Weyring, Rode, da Cunha.“ Westerink weiß um die Qualitäten der Bentheimer und ist gewarnt: „Wir erwarten Bentheim deutlich selbstbewusster als noch zu Beginn der Saison und wissen um ihre Stärken.“