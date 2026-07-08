Lazar-Verletzung: »Habe gedacht, jetzt ist es vorbei«

Matthias Lazar wird der SpVgg Osterhofen einige Partien fehlen – Foto: Charly Becherer

158 Bayernliga-Matches bestritt Matthias Lazar für die SpVgg Hankofen-Hailing, bei der er im Laufe der Jahre sogar zum Kapitän aufstieg. Nach einer längeren verletzungsbedingten Pause schlug der 36-jährige Routinier vor eineinhalb Jahren bei der SpVgg Osterhofen auf, bei der sein früherer Förderer Marco Dellnitz Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion ist. Den Abstieg aus der Bezirksliga konnte der Innenverteidiger zwar nicht verhindern, dennoch trug er einen entscheidenden Teil dazu bei, dass der sofortige Wiederaufstieg klappte und die Herzogstädter mit nur 13 Gegentreffern souveräner Meister der Kreisliga Straubing wurden.



Beim Testspiel gegen die DJK Passau West hatte Lazar allerdings einen Schockmoment zu verdauen. Bei einem Zweikampf fiel ein Gegenspieler auf das durchgestreckte Knie des Verteidigers. "Ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei, zumal ich sofort starke Schmerzen hatte", berichtet der Routinier, der kurzzeitig sogar einen Kreuzbandriss befürchtete: "Der wäre dann vermutlich gleichbedeutend mit dem Karriereende gewesen." Inzwischen steht fest, dass sich Lazar "nur" das Innenband im Knie angerissen und das Kreuzband gezerrt hat.





