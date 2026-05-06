Laxten vor schwerem Endspurt: Freren eröffnet den 27. Spieltag

Am Mittwochabend wird der 27. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 in Laxten eröffnet. Um 19:30 Uhr empfängt der SV Olympia Laxten die SG Freren zu einem Duell, das für beide Seiten richtungsweisend sein kann.

Die Gäste reisen mit Rückenwind an. Nach zuvor vier sieglosen Spielen gelang der SG Freren am vergangenen Spieltag ein 2:1-Erfolg gegen Borussia 08 Neuenhaus. Mit 44 Punkten steht Freren aktuell auf Rang fünf und will den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Auswärts sammelte die SG bislang 19 Punkte aus zwölf Partien.

Olympia Laxten blickt dagegen vor allem auf die Tabelle nach unten. Der Gastgeber steht mit 28 Zählern auf Platz zwölf und hat bei noch vier ausstehenden Spielen acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Dennoch wartet auf die Mannschaft ein anspruchsvolles Restprogramm. Nach dem Heimspiel gegen Freren folgen die Partien bei der Weißen Elf, zuhause gegen Schwefingen und zum Abschluss beim ASV Altenlingen.