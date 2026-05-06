Laxten vor schwerem Endspurt: Freren eröffnet den 27. Spieltag

Am Mittwochabend wird der 27. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 in Laxten eröffnet. Um 19:30 Uhr empfängt der SV Olympia Laxten die SG Freren zu einem Duell, das für beide Seiten richtungsweisend sein kann.
Die Gäste reisen mit Rückenwind an. Nach zuvor vier sieglosen Spielen gelang der SG Freren am vergangenen Spieltag ein 2:1-Erfolg gegen Borussia 08 Neuenhaus. Mit 44 Punkten steht Freren aktuell auf Rang fünf und will den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Auswärts sammelte die SG bislang 19 Punkte aus zwölf Partien.
Olympia Laxten blickt dagegen vor allem auf die Tabelle nach unten. Der Gastgeber steht mit 28 Zählern auf Platz zwölf und hat bei noch vier ausstehenden Spielen acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Dennoch wartet auf die Mannschaft ein anspruchsvolles Restprogramm. Nach dem Heimspiel gegen Freren folgen die Partien bei der Weißen Elf, zuhause gegen Schwefingen und zum Abschluss beim ASV Altenlingen.
Auch die Formkurve spricht eher für die Gäste. Laxten wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg und möchte ausgerechnet vor heimischer Kulisse wieder ein Ausrufezeichen setzen. Im eigenen Stadion holte Olympia bislang 21 Punkte aus 13 Begegnungen.
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Im Blickpunkt stehen zudem die beiden treffsichersten Offensivkräfte. Für Freren kommt Jan Hendrik Wecks in 19 Spielen auf 13 Tore. Auf Laxtener Seite traf Marvin Schmökel in 22 Einsätzen zwölfmal.
Das Hinspiel entschied die SG Freren mit 3:1 für sich. Die Rollen scheinen damit verteilt, doch für Laxten geht es inmitten des schweren Saisonendspurts um einen dringend benötigten Befreiungsschlag. Ein Flutlichtabend mit ordentlicher Brisanz ist also angerichtet.