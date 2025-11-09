Laxten Laxt nach - Altenlingen gnadenlos!

FuPa macht den Amateurfußball sichtbar!

Der ASV Altenlingen bleibt in der Bezirksliga Weser-Ems 3 das Maß aller Dinge. Im Lingener Stadtderby setzte sich der Spitzenreiter beim SV Olympia Laxten deutlich mit 6:2 (3:1) durch. Schiedsrichter Jan Krummen leitete die Partie souverän, unterstützt von seinen Assistenten Maximilian Foppe und Jonathan Tammer. Heute, 14:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 2 6 Abpfiff

Bereits nach zwei Minuten durften die Gastgeber jubeln: Altenlingens Außenverteidiger Moritz Schmidt leistete sich einen folgenschweren Fehlpass direkt in die Füße von Marvin Schmökel, der sich nicht zweimal bitten ließ und aus rund 19 Metern zum 1:0 traf. Der Tabellenführer zeigte sich kurz geschockt, aber nicht lange. Nur 19 Minuten später stellte Marvin Krämer auf 1:1, nachdem er im Strafraum zu viel Platz gelassen bekam. Drei Minuten danach drehte Thorben Klatt mit einem Abstaubertor nach einer Ecke das Spiel (24.). Der Doppeltorschütze sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung: Eine einstudierte Eckballvariante brachte das 1:3 (36.) - die Laxtener Defensive wirkte dabei wie kurzzeitig eingefroren.

Nach dem Seitenwechsel blieb Altenlingen spielbestimmend. André Schnettberg erhöhte per Foulelfmeter auf 1:4 (52.), ehe Laxten kurz Hoffnung schöpfte: Der eingewechselte Jakob Weber verkürzte auf 2:4 (68.), als er im Strafraum goldrichtig stand und den Ball über die Linie drückte. Doch die Antwort des Spitzenreiters ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke reagierte Willi Thielmann am schnellsten und stellte den alten Abstand wieder her - 2:5 (75.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Fabian Alferink, ebenfalls Joker, der nach Vorarbeit von Marcel Keuter zum 2:6-Endstand einschob (80.). Damit zeigten die beiden eingewechselten Altenlinger ihre ganze Effizienz, Werbung in eigener Sache. Laxten wehrte sich tapfer, blieb aber insgesamt chancenlos gegen die Offensivpower des Tabellenführers, der mit nun sieben Siegen in Serie seine Spitzenposition eindrucksvoll festigte.