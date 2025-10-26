– Foto: VfL Weiße Elf Nordhorn

Laxten erlebt leidenschaftlichen VfL-Auftritt - Weiße Elf siegt 3:0

Auf schwierigem Geläuf zeigte der VfL Weiße Elf Nordhorn am Wochenende eine Vorstellung, wie sie im Bezirksliga-Lehrbuch stehen könnte: konzentriert, mannschaftsdienlich und mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft. Beim 3:0-Auswärtssieg ließ das Team von der Schillerstraße von Beginn an keinen Zweifel daran, wer die Punkte mit nach Hause nehmen würde. So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf 0 3 Abpfiff

Bereits in der 2. Minute brachte Deelen die Gäste in Führung, ein Start nach Maß. In der zweiten Halbzeit sorgte dann Beld mit einem Doppelpack (73./75.) für klare Verhältnisse. Besonders auffällig: die mannschaftliche Geschlossenheit des VfL, bei der jeder für jeden lief. Mindestens genauso engagiert wie die Spieler präsentierten sich die Candoo Fanatics. Der lautstarke VfL-Anhang, der schon in den letzten Wochen für Stimmung gesorgt hatte, legte in Laxten noch einmal nach und verwandelte den Auswärtsauftritt in ein kleines Heimspiel. Und der Zusammenhalt im Verein geht weiter: Als Dank für die Unterstützung der Fans griff Jannes Ten Hagen, Spieler der Ersten, zur Pfeife und leitete das Spiel der C1-Jugend. Die Nachwuchskicker revanchierten sich mit einem beherzten Auftritt gegen den Tabellenzweiten – ein weiterer Beweis dafür, dass die VfL-Familie auf und neben dem Platz funktioniert.

Ein Wochenende, das zeigt: Beim VfL Weiße Elf Nordhorn zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Miteinander. ➡️ Zum ausführlichen Bericht ⬅️ ____________________ Hacke, Spitze, Tabellenplatz eins - Altenlingen tanzt im Regen

Kunstrasen, Wind, Nieselregen und ein Tabellenführer, der einfach nicht stolpern will: Der ASV Altenlingen gewinnt beim SC Spelle-Venhaus II mit 3:0. Am Ende steht ein verdienter Sieg, aber mit der nötigen Prise Cleverness und Geduld. So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. II ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 0 3 Abpfiff Von Beginn an war klar, wer hier das Kommando übernehmen wollte. Altenlingen presste früh, kombinierte mutig und scheiterte zunächst regelmäßig an Spelles Abwehr und Torwart Jungehüser. Die Gastgeber hingegen taten das, was man mit einem dezimierten Kader an einem stürmischen Nachmittag auf Kunstrasen eben tut: tief stehen, hoffen, kontern. Nach einer eher zähen ersten Hälfte ohne Tore ging es im zweiten Durchgang zur Sache. Erst kassierte Spelles Nils Bußmann in der 61. Minute nach einem Nachtreten die Rote Karte, die Szene, die das Spiel kippte. Danach war es nur noch eine Frage der Zeit. In der 77. Minute köpfte (oder eher: stocherte) Luca Schmitz nach einem Eckball das 0:1. Dann nutzte Fabian Alferink in der 86. Minute einen Konter zum 0:2. Und weil es so schön war, setzte Leo Stemann in der Nachspielzeit noch einen drauf - per Hacke, nach schöner Flanke von links. Ein Tor für die Galerie, oder zumindest für den Mannschaftsabend. Spelle kam offensiv kaum noch zu Entlastung, hielt aber lange tapfer dagegen. Altenlingen hingegen machte das, was Tabellenführer eben machen: Sie gewinnen auch an Tagen, an denen es mehr nach Arbeit als nach Fußball aussieht. Der ASV Altenlingen bleibt damit Tabellenführer, allerdings mit einem Spiel mehr als der SV Union Lohne. Und während der Regen über den Kunstrasen prasselte, konnte man den Altenlingern beim Abklatschen ansehen: Manchmal reicht eben ein bisschen Geduld und ein Hackentor zum richtigen Zeitpunkt. ____________________ Auswärtssieg in Emsbüren

