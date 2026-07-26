 2026-07-23T06:38:08.609Z

Vom Spielfeldrand

Laxten entscheidet Testspiel spät für sich

von P. M. · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga Emsland
BZL Weser-Ems St. 3
Dalum
Laxten

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Laxten entscheidet Testspiel spät für sich

Der klassenhöhere Bezirksligist SV Olympia Laxten hat das Testspiel beim SV Dalum mit 2:0 gewonnen. Lange blieb die Partie torlos, ehe Phil Rado in der 80. Minute die Gäste in Führung brachte. Marvin Schmökel setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 2:0-Endstand.

Heute, 11:00 Uhr
SV Dalum 1926
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SV Olympia Laxten
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Abpfiff

– Foto: SV Adler Messingen

SV Bokeloh setzt in Messingen ein Ausrufezeichen

Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Bokeloh hat das Duell der beiden Aufsteiger beim SV Adler Messingen klar mit 4:0 gewonnen. Bereits nach fünf Minuten brachte Tom Backs die Gäste in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Rene Hillebrand auf 2:0 und legte nach dem Seitenwechsel per Kopfball mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:0 nach. Den Schlusspunkt setzte Pascal Dickmann in der 84. Minute mit dem 4:0-Endstand.

Für den Emslandliga-Aufsteiger aus Messingen war es eine deutliche Testspielniederlage gegen einen effizienten Gegner aus Bokeloh.

Hinweis: Vielen Dank an das Medienteam des SV Adler Messingen für die Fotobegleitung des Testspiels.

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