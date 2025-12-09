Laxten bindet Offensivtalent: Phil Rado fest im Bezirksliga-Kader

Der SV Olympia Laxten treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und bestätigt den nächsten Schritt in Richtung Nachwuchsförderung. Mit Phil Rado stößt ein vielversprechender Angreifer aus der eigenen A-Jugend dauerhaft zum Aufgebot der ersten Mannschaft.

Der 18-Jährige ist im Verein kein Unbekannter: Bereits in der abgelaufenen Spielzeit wurde er mehrfach in der Ersten eingesetzt und hinterließ dabei einen prägenden Eindruck. Vor allem seine unmittelbare Torgefahr fiel auf – Rado zeigte, dass er sich im Erwachsenenbereich behaupten kann und vor dem Tor die nötige Entschlossenheit mitbringt.

Olympia Laxten verspricht sich vom jungen Offensivspieler vor allem Dynamik und Variabilität im Angriff. Rado gilt als schneller, direkter Stürmertyp, der den Weg in die Spitze konsequent sucht und sich durch hohe Motivation und Abschlussstärke auszeichnet. Für den Landesligisten ist sein Aufrücken ein logischer Schritt innerhalb der vereinseigenen Talententwicklung.