Lautstarke Ansage zeigt ihre Wirkung

Mit vielem, was Julian Stöhr, der neue Trainer des KFC Uerdingen, in den vergangenen Wochen in den Testspielen von seiner Mannschaft zu sehen bekommen hatte, konnte er sehr zufrieden sein. Besonders in Anbetracht der Umstände, dass das Team neu zusammengestellt wurde und die Abläufe dementsprechend noch nicht so sitzen können wie bei Mannschaften, die seit Jahren im Kern zusammenspielen. Insofern wurde der Oberliga-Auftakt des KFC gegen die Sportfreunde Baumberg im Vorfeld zu einer echten Standortbestimmung deklariert.

Im ersten Pflichtspiel im Niederrheinpokal hatte es sich bereits angedeutet und gegen Baumberg nahezu nahtlos fortgesetzt: Der KFC hat Probleme, in das Spiel hineinzufinden und braucht eine gewisse Anlaufzeit. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Julian Stöhr mit dem ersten Durchgang seiner Mannschaft am Freitagabend so gar nicht zufrieden war. Zwar sei ihm bewusst, dass die Sportfreunde seinem Team etwas voraus hatten, was innerhalb dieser 90 Minuten nicht aufzuholen war – nämlich die Erfahrung. Trotzdem hatte sich Stöhr von seiner Mannschaft mehr versprochen.

Gerade im Mittelfeld hatte es an Präsenz gefehlt. Teilweise agierten die Spieler des KFC zu hastig, wo sie eigentlich noch Zeit für ein ruhiges Abspiel gehabt hätten – und zu schläfrig in Situationen, in denen der Gegner ihnen auf dem Fuß stand und so den Ballverlust erzwang. Davon hatte es gerade in der ersten Halbzeit zu viele gegeben. Besonders in der Vorwärtsbewegung. Wenn sich die Offensivspieler schon nach vorne orientieren und teilweise ihre tiefen Laufwege gestartet hatten, mussten sie diese nach leichtfertigen Ballverlusten abbrechen und den Rückwärtsgang einlegen. „Wir hatten Glück, dass das Spiel zur Pause nicht schon gelaufen war“, bilanzierte der Coach nach dem Spiel. Auch wenn der Treffer für Baumberg ein absoluter Sonntagsschuss war, der nicht aus einer feinen Kombination entsprang, so hatten die Sportfreunde einfach mehr vom Spiel und auch die größeren Torchancen.

„In der Pause musste ich ein bisschen lauter werden“, erklärte Stöhr. So habe er dem Team klar gemacht, dass es durch die beeindruckende Kulisse nicht gehemmt sein solle. „Die sind alle für uns und unterstützen euch“, so seine Worte. Und die kamen bei den Spielern offenbar an. Denn nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Uerdinger deutlich verbessert, gewannen mehr Bälle und strahlten besonders über die Außenbahnen mehr Gefahr aus. Verteidiger Anthony Oscasindas, der direkt zum Auftakt gegen seine alten Kollegen ran musste, schwärmte nach dem Spiel von der Halbzeitansprache. Stöhr habe genau die richtigen Worte gefunden.

So war es nicht verwunderlich, dass der Ausgleichstreffer über die Außen eingeleitet wurde. Batuhan Özden schlug eine Flanke von links zum Tor hingezogen, Schlussmann Daniel Schwabke tauchte unter ihr durch und Etienne-Noel Reck stand parat (56.).Der Ausgleich, Platzverweis für Baumbergs Kapitän Louis Klotz, lautstarke Unterstützung von der Tribüne und noch eine gute halbe Stunde zu spielen – alles schien angerichtet, um das Spiel komplett auf die Seite des KFC Uerdingen zu ziehen. Doch die ganz großen Chancen zum Siegtreffer blieben aus.

Baumbergs Trainer Salah El Halimi sprach nach dem Spiel davon, dass man sich durch den Platzverweis selbst geschwächt habe. „Schade, dass das Spiel so gekippt ist“, sagte er. Der von ihm angesprochene Platzverweis sei irgendwie auch „ein bisschen erzwungen“ gewesen, sagt Julian Stöhr. Insgesamt, so waren sich beide Trainer einig, sei das Remis verdient.

Für den KFC Uerdingen war es enorm wichtig, die Euphorie aus der Grotenburg zumindest in einen Zähler umzumünzen. 2288 Zuschauer in der Oberliga, das ist eine außerordentlich gute Zahl. Und so gut wie jeder auf der Tribüne konnte die Leistungssteigerung nach der Pause entsprechend honorieren. Diesen Schwung gilt es nun mitzunehmen in die kommenden Wochen.