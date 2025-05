„Lautloser Arbeiter“ bleibt auch 2025/26 an Bord

„Marc ist unsere treue Seele am Spielfeldrand“, heißt es seitens des Vereins. In aller Stille sorgt der 43-Jährige dafür, dass Trikots parat liegen, Getränkekisten bereitstehen, Spielbälle auf Druck geprüft sind – und schlichtweg alles funktioniert, was für ein funktionierendes Teamgefüge nötig ist.

Gleichzeitig spricht der Verein einen Aufruf an potenzielle Mitstreiter aus: Wer den Betreuerstab unterstützen möchte, kann sich per Mail an info@bsv-rehden.de melden. „Marc macht vieles allein, aber gerade an Spieltagen können wir jede helfende Hand gut gebrauchen“, so der Verein.

Die Verlängerung ist ein Zeichen für Konstanz – nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im täglichen Betrieb rund um das Team. Der BSV geht damit gut gerüstet in die neue Saison und weiß: Wer Menschen wie Marc Hedderich im Team hat, hat schon viel richtig gemacht.